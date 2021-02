Tikehau Capital : projet de SPAC pour les services financiers

Le groupe de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital annonce un projet de sponsoriser un premier SPAC (Special Purpose Acquisition Company), véhicule d'investissement qui se concentrera sur le secteur européen des services financiers.



Cette initiative s'appuiera sur l'expertise de ses quatre partenaires fondateurs, à savoir les banquiers Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi comme associés opérationnels, ainsi que Financière Agache et Tikehau Capital, en tant que sponsors stratégiques et financiers.



Les quatre sponsors, qui ont déjà collaboré sur plusieurs projets, prévoient d'investir collectivement au minimum 10% du montant levé initialement et de s'engager pour un montant important dans le cadre d'un contrat d'acquisition à terme.



