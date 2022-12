Tikehau Capital : réalise avec succès son premier CFO de 300 millions de dollars

Tikehau Capital annonce avoir réalisé avec succès un Collateralized Fund Obligation (CFO) inaugural de 300 millions de dollars. Les actifs du CFO sont constitués de participations dans des fonds de dette privée qui étaient principalement détenus au bilan de Tikehau Capital. Ils comprennent notamment une exposition à la stratégie phare de Direct Lending et à la stratégie innovante de dette privée secondaire du Groupe. Les tranches de dette notées et d’equity ont été placées auprès d’importants investisseurs institutionnels américains.Tikehau Capital conserve, quant à lui, une partie de l'equity. Cette opération pourrait générer un impact positif sur la position de trésorerie de Tikehau Capital d'un montant d'environ 0,2 milliards de dollars sur la durée de vie du véhicule.Ce véhicule offre aux investisseurs un accès innovant à la dette privée ; une classe d'actifs présentant un profil de risque-rendement attractif dans l'environnement actuel.Cette opération illustre la confiance des investisseurs américains dans les stratégies du Groupe et représente une nouvelle étape dans l'expansion de Tikehau Capital en Amérique du Nord. Elle traduit en outre la capacité du Groupe à structurer et offrir des produits innovants.