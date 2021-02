Tikehau Capital : s'associe à Financière Agache, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi pour sponsoriser un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) dédié au secteur européen des services financiers

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs, annonce aujourd’hui son projet de sponsoriser un premier SPAC (Special Purpose Acquisition Company) qui se concentrera sur le secteur européen des services financiers.

Depuis sa création en 2004, Tikehau Capital a établi un solide track-record en matière de soutien à des entreprises de qualité au travers de financements en capital ou en dette. Les véhicules d'investissement tels que les SPACs sont une extension naturelle de l'expertise de Tikehau Capital en termes d'investissement. Le Groupe vise à tirer parti de son réseau mondial, de sa capacité d'origination et de son bilan solide pour parrainer des projets créateurs de valeur, en commençant par un premier SPAC axé sur le secteur européen des services financiers qui aura pour principal objectif d’identifier des plateformes offrant un potentiel de croissance fort.

Cette initiative s'appuiera sur l'expertise reconnue de ses quatre partenaires fondateurs en matière d’origination et d’exécution d’opérations financières. Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi, deux des banquiers les plus expérimentés en Europe, seront les associés opérationnels de ce projet. Financière Agache et Tikehau Capital, en tant que sponsors stratégiques et financiers, apporteront un soutien et des ressources significatifs à la société.

Ce véhicule d’investissement recherchera des opportunités en priorité dans 4 domaines de l’industrie financière qui sont en pleine transformation: les plateformes de gestion d'actifs traditionnelles et alternatives, les fintechs innovantes, les acteurs du marché de l’assurance et des services liés à l’assurance, et les entreprises de services financiers diversifiés ayant des propositions commerciales fortes sur des segments d’activité attractifs.

Les fondateurs et les équipes d'investissement de Financière Agache et de Tikehau Capital ont déjà collaboré sur plusieurs projets dans des secteurs variés. Une filiale de Financière Agache est actionnaire de Tikehau Capital depuis 15 ans. Jean-Pierre Mustier a été associé de Tikehau Capital de janvier 2015 à juillet 2016 et a travaillé en étroite collaboration avec Diego De Giorgi sur des opérations de fusions et acquisitions et de marchés de capitaux pendant plus de dix ans.

Les quatre sponsors prévoient d’investir collectivement au minimum 10% du montant levé initialement et de s’engager pour un montant important dans le cadre d’un contrat d'acquisition à terme.

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2020). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’il accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 30 juin 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) répartis dans ses 11 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).

Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres ni de services de conseil en investissement. Il contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des revenus et des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Le présent communiqué n’est pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis d’Amérique (ou auprès de U.S. persons (tel que ce terme est défini par la Regulation S prise au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), où qu’ils soient situés). Aucun titre financier n’a été ni ne sera enregistré dans le cadre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et aucun titre financier ne pourra être offert ou vendu aux Etats-Unis d’Amérique, ni ne pourra être offert ou vendu à des U.S. persons ou au bénéfice de U.S. persons, sauf en application d’une exemption à l’enregistrement.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont fondées sur des prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou prévisions.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210214005041/fr/