Tikehau Capital : un concert d'actionnaires sous 2/3 des votes

Le 27 mars 2024

Le concert composé des sociétés Tikehau Capital Advisors, Tikehau Management, Makemo Capital, Tikehau Employee Fund 2018, MACSF Epargne Retraite, Crédit Mutuel Arkéa et Neuflize Vie, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 mars 2024, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société Tikehau Capital et détenir 66,42% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Tikehau Capital.





