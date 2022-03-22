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Tikehau Capital veut atteindre plus de 65 mds d'actifs sous gestion d'ici 2026

22/03/2022 | 07:56
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22 mars (Reuters) - Tikehau Capital SCA:

* TIKEHAU CAPITAL ACCÉLÈRE SA CROISSANCE RENTABLE ET AMBITIONNE DE DOUBLER SES ACTIFS SOUS GESTION D'ICI 2026

* ATTEINDRE PLUS DE 65 MDS EUR D'ACTIFS SOUS GESTION POUR SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS D'ICI 2026, SOIT LE DOUBLE DES ENCOURS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* GÉNÉRER PLUS DE 250 MEUR DE FRE (FEE-RELATED EARNINGS) D'ICI 2026, SOIT X2,6 PAR RAPPORT AU NIVEAU DE 2021

* ATTEINDRE UN RENDEMENT SUR FONDS PROPRES DE L'ORDRE DE 15% (MID-TEENS) D'ICI 2026

* OBJECTIF DE DISTRIBUER PLUS DE 80% DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS SOUS FORME DE DIVIDENDE ORDINAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2021 567 M 627 M -
Résultat net 2021 229 M 253 M -
Dette nette 2021 290 M 321 M -
PER 2021 17,8x
Rendement 2021 2,06%
Capitalisation 4 199 M 4 638 M -
VE / CA 2021 7,91x
VE / CA 2022 8,26x
Nbr Employés 629
Flottant 62,2%
Graphique TIKEHAU CAPITAL
Durée : Période :
Tikehau Capital : Graphique analyse technique Tikehau Capital | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TIKEHAU CAPITAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Cloture 24,35 €
Objectif de cours Moyen 30,00 €
Ecart / Objectif Moyen 23,2%
Révisions de BNA
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Laure Perréard Chief Financial Officer
Christian de Labriffe Chairman-Supervisory Board
Bertrand Honoré Chief Technology Officer
Ephraïm Marquer Head-Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TIKEHAU CAPITAL4.73%4 638
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KKR & CO. INC.-21.61%35 155
LEGAL & GENERAL PLC-8.40%21 506
THE CARLYLE GROUP INC.-15.41%16 854
AMUNDI-13.30%14 370