Tikehau Capital veut atteindre plus de 65 mds d'actifs sous gestion d'ici 2026

22 mars (Reuters) - Tikehau Capital SCA:
* TIKEHAU CAPITAL ACCÉLÈRE SA CROISSANCE RENTABLE ET
AMBITIONNE DE
DOUBLER SES ACTIFS SOUS GESTION D'ICI 2026
* ATTEINDRE PLUS DE 65 MDS EUR D'ACTIFS SOUS GESTION POUR
SON
ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS D'ICI 2026, SOIT LE DOUBLE DES
ENCOURS AU 31 DÉCEMBRE 2021
* GÉNÉRER PLUS DE 250 MEUR DE FRE (FEE-RELATED EARNINGS)
D'ICI
2026, SOIT X2,6 PAR RAPPORT AU NIVEAU DE 2021
* ATTEINDRE UN RENDEMENT SUR FONDS PROPRES DE L'ORDRE DE 15%
(MID-TEENS) D'ICI 2026
* OBJECTIF DE DISTRIBUER PLUS DE 80% DU RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL DE
SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS SOUS FORME DE DIVIDENDE
ORDINAIRE
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(Rédaction de Gdansk)