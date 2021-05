Tikehau Capital : Berenberg remonte sa cible

Berenberg a rehaussé vendredi son objectif de cours sur Tikehau Capital, qu'il fait passer de 30 à 32 euros, estimant que le gestionnaire d'actifs français fait un 'pas dans la bonne direction' avec la simplification de son organisation.



'Dans une annonce surprise réalisée à l'occasion de la publication de ses encours pour le premier trimestre, Tikehau Capital a fait état d'un projet de réorganisation de sa structure d'entreprise', rappelle le broker allemand dans une note de recherche.



'Nous pensons que la décision de la société de s'atteler à cette tâche constitue une bonne nouvelle sachant qu'il s'agissait d'une inquiétude récurrente chez les investisseurs', souligne Berenberg, qui maintient par ailleurs sa recommandation d'achat sur le titre.



Le groupe de gestion d'actifs alternatifs a annoncé la semaine dernière son son intention de simplifier son organisation afin d'améliorer son profil financier et accroître la création de valeur pour les actionnaires.



