Tikehau : Bank of America passe à l'Achat

Bank of America a relevé sa recommandation sur Tikehau de Neutre à Acheter, avec un nouvel objectif de cours de 29,5 euros, selon des sources de marché. Le bureau d'études souligne que les activités de la société ont continué à être performantes, et que la structure de l'entreprise devient plus traditionnelle. Or la société a sous-performé ses pairs de manière significative. L'analyste pense donc que cette déconnexion a rendu Tikehau attrayante.