Tikehau Capital : Brut. lève 75 millions de dollars

Le média Brut. a annoncé une levée de fonds (Série C) de 75 millions de dollars et l’entrée au capital de James Murdoch (Lupa Systems), François-Henri Pinault (Artemis), Orange Ventures et Tikehau Capital. L’ensemble des investisseurs historiques de Brut. dont Alfred Vericel, le co-fondateur de Red River West, participent à ce nouveau tour de table.



Les vidéos de Brut. ont généré 20 milliards de vues au cours de la dernière année.



Déjà rentable en France et fort de sa croissance aux Etats-Unis, Brut. continue de déployer son influence à l'international. Média en ligne numéro 1 en Inde, devant les plus grands groupes médias locaux, Brut. s'est également classé dans le Top 4 des pages média les plus consultées sur Facebook aux États-Unis. Brut. se développe actuellement en Afrique francophone avec des verticales dédiées à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, à la Tunisie et bientôt à l'Egypte, mais aussi en Amérique latine et en Europe avec des pages en Allemagne et en Angleterre.



Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Brut. d'accélérer significativement sur ces nouveaux marchés en étoffant ses équipes et de continuer à diversifier sa proposition de valeur en créant des contenus innovants à fort impact citoyen de nature à susciter de l'engagement chez un public de plus en plus large et varié.