Tikehau : objectif cinq milliards d'euros pour le climat

Tikehau Capital s'est donné lundi pour objectif d'afficher plus de cinq milliards d'euros d'actifs sous gestion exclusivement dédiés à l'urgence climatique à horizon 2025.



Le groupe de gestion d'actifs alternatifs, qui dispose aujourd'hui de 30,9 milliards d'euros d'actifs, a annoncé par ailleurs la constitution d'un 'centre d'action climat' ayant pour mission de coordonner sa stratégie en la matière.



Cette plateforme en faveur de la décarbonation, de la biodiversité, de l'agriculture, de l'alimentation durables et de l'économie circulaire regroupera dans un premier temps plus de 30 professionnels.



Pierre Abadie, nommé directeur climat, dirigera à ce titre le nouveau pôle en complément de ses fonctions de co-gérant du fonds de private equity 'T2 Energy Transition', déjà consacré à la transition énergétique.



