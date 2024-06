Le conseil d'administration de TIL Limited, lors de sa réunion du 29 juin 2024, a approuvé la nomination de Mme Chandrani Chatterjee en tant que secrétaire de la société et responsable juridique et de la conformité et en tant que membre du personnel d'encadrement clé de la société à compter du 1er juillet 2024, en remplacement de M. Sekhar Bhattacharjee, qui quittera ses fonctions au sein de la société à compter du 30 juin 2024. Nom : Mme Chandrani Chatterjee ; Numéro ACS : A16628 ; diplômes : AEC & PGDBM, B.Sc (Chemistry Hons). Mme Chandrani Chatterjee est une professionnelle chevronnée qui possède plus de 19 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat d'entreprise et des fonctions juridiques.

Elle est membre associée de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (ICSI) et titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion d'entreprise de l'université de Calcutta. Son expertise se situe dans le domaine du droit des sociétés, du droit et de la gouvernance, et s'accompagne de capacités de leadership exceptionnelles. Mme Chatterjee possède une vaste expérience dans divers secteurs, à savoir les technologies de l'information, l'industrie manufacturière, le textile et les télécommunications.

Technologies de l'information, fabrication, textile et gestion de l'éducation. Dans le passé, elle a travaillé avec plusieurs groupes d'entreprises renommés, à savoir M /s. Usha Martin Technologies Group, M/s. Stewarts and Lloyds of India Ltd, M/s. Rupa & Co. Limited, etc.

et, dans le cadre de ses fonctions de secrétaire et de juriste, elle a beaucoup travaillé sur les fusions et acquisitions, la diligence raisonnable, l'amélioration de la gouvernance et la numérisation des documents.