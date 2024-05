Tilak Ventures Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités de commerce et de financement. La société opère à travers deux segments : Le négoce de matières premières et la finance. La société exerce des activités de fabrication, de commerce, d'agent, de fourniture, d'importation, d'exportation et d'autres activités liées à tous les types de tissus, de fils et d'étoffes, tels que les costumes, les chemises, les vêtements, les tissus industriels et autres, les textures, les torsades, les tailles, les mélanges, les filaments de viscose et tous les autres types de fils synthétiques et de fils de coton. Elle opère également en tant que société d'investissement et investit et gère l'argent de la société et acquiert, vend, transfère, souscrit, détient, cède et gère de toute autre manière des actions, des stocks, des obligations, des terrains, des bâtiments, des propriétés, des obligations et des titres émis ou garantis par toute société constituée ou exerçant une activité de société financière et avance de l'argent à toute personne, entreprise ou personne morale.