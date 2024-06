Till Capital Corporation, par l'entremise de sa filiale américaine en propriété exclusive, détient en partie Osisko Development Corp. La société est également partiellement propriétaire d'IG Tintic LLC, une société privée qui détient une redevance de 1 % sur le rendement net de la fonderie dans le district minier d'East Tintic, près d'Eureka, dans l'Utah, et d'IG Far East LLC, une société privée qui détient une participation majoritaire dans une coentreprise qui possède la propriété aurifère Durmin, dans l'Extrême-Orient russe. La société est également l'actionnaire majoritaire de Silver Predator Corp. et détient diverses redevances minières.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds