Tilly's, Inc. est un détaillant spécialisé dans les vêtements, chaussures et accessoires décontractés pour jeunes hommes, jeunes femmes, garçons et filles. Les magasins de la société sont situés dans divers centres commerciaux, notamment des centres commerciaux, des centres de loisirs, des centres commerciaux, des centres communautaires, des centres de magasins d'usine et des emplacements en front de rue. La société propose également des achats en ligne, où elle offre les mêmes produits qu'en magasin, complétés par des styles supplémentaires disponibles uniquement en ligne. La société exploite environ 249 magasins dans 33 États. Les marques tierces de la société comprennent Adidas, BDG, Billabong, Birkenstock, Brixton, Champion, Converse, Diamond Supply, Dickies, Dr. Martens, Ethika, Free People, G-Shock, Herschel Supply Co., HUF, Hydro Flask, Jansport, Levi's, New Balance Nike, SB, O'Neill, Stance et d'autres. Elle complète son assortiment de marchandises de tiers par ses propres marques dans un grand nombre de ses catégories de produits. Elle vend des marchandises sur Internet par l'intermédiaire de son site Web de commerce électronique, www.tillys.com.

Secteur Détaillant habillement et accessoires