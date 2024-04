Tilray Brands, Inc. est une société internationale de produits de consommation et de style de vie liés au cannabis. La société opère à travers quatre segments : Cannabis, Distribution, Boissons alcoolisées et Bien-être. Le segment Cannabis se consacre à la production, à la distribution, à la vente, à la cofabrication et aux services de conseil en matière de cannabis à usage médical et pour adultes. Le secteur de la distribution se concentre sur l'achat et la revente de produits pharmaceutiques aux clients. Le secteur des boissons alcoolisées se consacre à la production, à la commercialisation et à la vente de boissons et de produits à base de boissons alcoolisées. Le secteur du bien-être comprend les aliments à base de chanvre et les produits de consommation à base de cannabidiol (CBD). La société propose un portefeuille de marques et de produits à usage adulte et élargit son portefeuille pour inclure de nouveaux produits et formats de cannabis. Ses marques comprennent Good Supply, RIFF, Broken Coast, Solei, Canaca, HEXO, Redecan, Original Stash, Bake Sale, XMG, Mollo et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques