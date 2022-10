Le TSX chute alors que la hausse des prix du pétrole réduit les espoirs d'un pivot de la banque centrale

(Ajout de citations d'investisseurs et de détails tout au long, mise à jour des prix)

*

Le TSX termine en baisse de 256,08 points, ou 1,3 %, à 18 979,01

*

Les financières chutent de 2,6 %.

*

L'énergie augmente de 1,9 % ; le pétrole s'installe en hausse de 0,8 %.

*

Les producteurs de cannabis bondissent ; Tilray Brands ajoute 32,6 %.

TORONTO, 6 octobre (Reuters) - Le principal indice boursier canadien a baissé jeudi, les investisseurs ayant évalué la possibilité que la hausse des prix du pétrole aggrave les perspectives d'inflation, les baisses dans les secteurs de la finance et de la consommation de base compensant les gains des actions du secteur des ressources.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 256,08 points, ou 1,3 %, à 18 979,01. Il s'agit de la deuxième journée consécutive de baisse pour l'indice après une reprise de 5 % au cours de lundi et mardi.

Les principaux indices de Wall street ont également clôturé en baisse en raison de l'inquiétude croissante, avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi non agricole, que la position agressive de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt ne conduise à une récession.

"Nous avons eu un peu de rallye de soulagement (plus tôt dans la semaine) sur l'attente que nous pourrions avoir un peu de pivot de la Fed et un pic d'inflation", a déclaré Greg Taylor, un gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. "Je pense qu'avec la hausse du pétrole hier, il y a eu un peu de remise en question de cette (notion)."

La Banque du Canada a également relevé ses taux à un rythme rapide. Son gouverneur, Tiff Macklem, a clairement indiqué que la banque centrale ne s'écartera pas encore de sa position faucon.

Le secteur financier, fortement pondéré, a été l'un des principaux freins au marché de Toronto, avec une baisse de 2,6 %, tandis que le secteur de la consommation de base a reculé de 2,9 %.

L'énergie a augmenté de 1,9 % alors que le pétrole s'est établi en hausse de 0,8 % à 88,45 $, ajoutant à ses gains de mercredi lorsque l'OPEP+ a convenu de réduire ses objectifs de production de 2 millions de barils par jour, la plus importante réduction depuis 2020.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a ajouté 1,5% et les soins de santé ont terminé en hausse de 8,7%.

Les producteurs de cannabis ont enregistré des gains importants, avec Tilray Brands Inc. en hausse de 32,6 %, alors que le président Joe Biden a pris des mesures pour réviser la politique américaine sur la marijuana. (Reportage de Fergal Smith ; Reportage supplémentaire de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Montage de Shinjini Ganguli, Uttaresh.V et Deepa Babington)