Le marché de Toronto réduit sa baisse hebdomadaire grâce au rebond des valeurs financières

Le principal marché boursier du Canada s'est redressé vendredi, aidé par les gains des valeurs financières et technologiques ainsi que par les signes de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine, mais l'indice a tout de même enregistré sa cinquième baisse hebdomadaire consécutive.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 146,23 points, ou 0,7 %, à 19 920,31.

Pour la semaine, l'indice a baissé de 2,1 %, les grandes banques canadiennes ayant publié leurs résultats trimestriels. La série de pertes hebdomadaires est la plus longue depuis un an pour le TSX.

"Les banques ont été le principal frein au marché cette semaine", a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments. "Nous constatons une augmentation des dépenses et des inquiétudes quant à la possibilité d'une récession dans le secteur.

Wall street a également progressé vendredi, les progrès dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine ayant compensé les données économiques qui pourraient soutenir une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

"Une fois qu'un accord sur la dette sera conclu, les marchés devront faire face à la dure réalité que la Fed va tuer cette économie", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA, dans une note.

"La fin du resserrement pourrait ne pas se produire avant la fin de l'été, ce qui signifie que nous aurons probablement des baisses de taux plus importantes l'année prochaine."

Le secteur financier, le plus pondéré du TSX, a effacé une partie de sa baisse hebdomadaire, augmentant de 1,1 %. Le gain des financières est survenu malgré une baisse de 5,9 % des actions de la Banque Canadienne de l'Ouest après que la banque a publié ses résultats trimestriels.

Le secteur de la technologie a progressé de près de 2 %, tandis que le secteur de l'énergie a augmenté de 0,5 %, le pétrole s'étant établi à 72,67 $ le baril, soit une hausse de 1,2 %.

Les actions du producteur de cannabis Tilray Brands Inc ont chuté de 20,4 % après que la société a annoncé une offre de billets convertibles. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Marguerita Choy)