LEAMINGTON, Ontario, 23 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. ( les « marques Tilray », « Tilray » ou la « Société ») (Nasdaq | TSX: TLRY), société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son acquisition précédemment annoncée d'HEXO Corp. (« HEXO »), (Nasdaq | TSX: HEXO) par voie d'un plan d'arrangement («l' Arrangement »)‎.

L'acquisition d'HEXO offre plusieurs avantages stratégiques clés, dont :

La création de la plus grande société canadienne de distribution de cannabis en termes de revenus 1 , renforçant ainsi la position de Tilray en tant que première part de marché.



Du point de vue de la catégorie, Tilray devient n° 1 pour la fleur (40 % de part de marché avec une vaste bibliothèque génétique combinée pour alimenter l'innovation et la croissance des produits), les huiles et concentrés, et n° 2 pour le préroulé (29 % de part de marché), n° 4 pour la vapeur et n° 10 pour toutes les autres catégories.

Établit un portefeuille inégalé de marques à forte croissance .



Le portefeuille de marques nouvellement combiné de Tilray comprend désormais les marques les plus vendues au Canada, telles que Good Supply, RIFF, Broken Coast, Stemi, Canaca, HEXO, Redecan, Original Stash et Bake Sale, entre autres.

Améliore la Position de Tilray dans le segment des préroulés de plus en plus haut de gamme.

Renforcement du réseau commercial grâce à une force collective de vente, de marketing et de distribution.

Permet d'accélérer les économies de coûts et la croissance des bénéfices.

La plateforme augmentée permet à Tilray de garder une longueur d'avance sur le marché qui se consolide rapidement. L'organisation combinée devrait se traduire par des économies d'échelle accrues pour réussir dans le marché du cannabis d'aujourd'hui, de plus en plus concurrentiel et à la consolidation rapide.

Irwin d. Simon, président et chef de la direction de Tilray Brands, a déclaré : « L'acquisition d'HEXO renforce le positionnement concurrentiel de Tilray sur le plus vaste marché du cannabis légalisé au niveau fédéral au monde et, selon nous, marque la prochaine évolution du cannabis canadien. Ayant déjà établi notre position de chef de file incontesté au Canada grâce à un portefeuille inégalé de marques médicales et de consommateurs, à l'innovation continue des produits et à la production la moins coûteuse ainsi qu'à des capacités d'extraction à la pointe de l'industrie, cette transaction confirme et s'appuie sur notre position enviable en intégrant les principales marques de cannabis d'HEXO dans nos opérations de pointe. Ensemble, nous prévoyons de générer une croissance des revenus, une contribution de marge et une création de valeur pour les actionnaires. »

Blair MacNeil, Président de Tilray Canada, a ajouté : « Nous nous concentrons sans relâche sur la croissance stratégique des parts de marché et la victoire au Canada et tirerons parti de cette acquisition pour étendre considérablement notre base de consommateurs, servir de nouveaux segments et de nouvelles occasions. Pour profiter au mieux de cette opportunité, nous sommes en train de remanier notre approche commerciale afin de favoriser l'éducation et la sensibilisation, tandis que nous intégrons la production d'HEXO afin de générer une valeur encore plus grande à partir de nos processus opérationnels de premier plan. Ensemble, nous avons l'intention de tirer profit des avantages commerciaux et financiers inhérents à la combinaison d'HEXO et de Tilray. Il s'agit notamment d'accélérer l'optimisation de nos opérations, de nos ventes et de nos efforts marketing déjà en cours. Nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. »

Avec prise d'effet à la clôture, l'équipe de direction canadienne de Tilray, dirigée par Blair MacNeil, Président de Tilray Canada, et Carl Merton, directeur financier de Tilray Brands, Inc., fourniront une base solide à l'entreprise combinée pour accélérer sa croissance et capitaliser sur les avantages financiers, opérationnels et commerciaux stratégiques.

Avant l'Arrangement, Tilray Brands détenait une note convertible garantie de premier plan d'HEXO avec un solde principal en circulation de 173,7 millions de dollars, qui était convertible en actions ordinaires d'HEXO d'environ 48 % (les «actions ordinaires HEXO»), sur une base non diluée. À la réalisation de l'Arrangement, Tilray Brands détient 100 % des actions HEXO en circulation, y compris 100 % des actions ordinaires HEXO en circulation et 100 % des actions privilégiées en circulation de série 1 d'HEXO. Les actions ordinaires HEXO ont été acquises par Tilray Brands en échange de‎ l'émission de 0,4352 d'une action d'actions ordinaires Tilray (chaque action totale, une « action Tilray ») pour l'ensemble de l'ACTION ordinaire HEXO détenue. Tilray Brands a également émis 19 551 282 actions Tilray en contrepartie de l'acquisition des 25 millions d'actions privilégiées ‎ de série 1 émises et en circulation d'HEXO. ‎Grâce à cet Arrangement, HEXO est une filiale en propriété exclusive de Tilray Brands. À ce titre, on s'attend à ce que les actions ordinaires de l'HEXO soient immédiatement radiées du TSX et du Nasdaq. Une déclaration selon le système d'alerte sera déposée par Tilray Brands sur SEDAR à : www.sedar.com, conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte déposée par les marques Tilray sera disponible sous le profil de Tilray sur SEDAR à : www.sedar.com ou en contactant Tilray au :(844) 845-7291 ou legal@tilray.com .

À propos des marques Tilray

Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés opérant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui transforme la vie des gens pour le mieux, une personne à la fois. Les marques Tilray s'acquittent de cette mission en inspirant et en donnant à la communauté mondiale les moyens de vivre leur vie à son meilleur, enrichie par des moments de connexion et de bien-être. Les marques Tilray bénéficient de la confiance des patients et des consommateurs comme étant la société de produits de consommation de cannabis la plus responsable, fiable et chef de file sur le marché mondial, avec un portefeuille de marques innovantes, de haute qualité et préférées qui répondent aux besoins des consommateurs, des clients et des patients que nous servons. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production sans précédent de Tilray Brands prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d'informations sur les marques Tilray, veuillez consulter le site www.Tilray.com et suivre @Tilray

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des énoncés prospectifs (ensemble, « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l'article 27A de la loi securities Act de 1933, tel que modifié, et l'article 21E de la loi sur les Échanges de Titres de 1934, tel que modifié, qui doivent être soumises à la « sphère de sécurité » créée par ces articles et d'autres lois applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que « prévisions », « à l'avenir », « devrait », « pourrait », « activer », « potentiel », « imaginaire », « croire », « anticiper »,« estimer », «planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pourrait », « projet », « sera », « serait » et la forme négative de ces termes ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. Certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs tout au long de la présente communication. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres : la sous-traitance anticipée, la valeur pour les actionnaires Tilray et la rentabilité liée à l'acquisition d'HEXO; la croissance attendue du chiffre d'affaires, l'efficacité de production, les efforts en faveur du développement durable, la meilleure position sur le marché, la part de marché, l'échelle opérationnelle et les synergies potentielles de portefeuilles de marques et d'économies résultant de l'acquisition d'HEXO; les attentes concernant la consolidation de l'industrie du cannabis; et la capacité de l'entreprise à commercialiser des produits nouveaux et innovants. De nombreux facteurs sont susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et tout énoncé prospectif, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la société ou que la société estime qu'ils pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et d'autres facteurs, voir le rapport annuel le plus récemment déposé sur le formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC) des marques Tilray fabriquées auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les énoncés prospectifs inclus dans la présente communication sont valides à la date de la présente communication et la société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

