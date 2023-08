Tilray Brands, Inc, anciennement Tilray, Inc, est une entreprise mondiale de biens de consommation emballés liés au cannabis. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : le secteur du cannabis, le secteur de la distribution, le secteur des boissons alcoolisées et le secteur du bien-être. Le secteur du cannabis est engagé dans la culture, la production, la distribution et la vente de produits de cannabis à usage médical et pour adultes. Le secteur de la distribution est engagé dans l'achat et la revente de produits pharmaceutiques et de bien-être aux clients. Le secteur des boissons alcoolisées se concentre sur la production, la distribution et la vente de produits de ce type. Le secteur du bien-être propose la production, la commercialisation et la distribution de produits alimentaires à base de chanvre et de cannabidiol (CBD). La société exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine.

Secteur Produits pharmaceutiques