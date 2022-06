Tilray Medical accueille la délégation luxembourgeoise à l'occasion d'une visite sur son campus européen au Portugal

LISBONNE, Portugal, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray » ou la « Société ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés qui inspire et permet à la communauté mondiale de vivre sa meilleure vie, accueille la délégation du ministère luxembourgeois de la Santé sur le campus européen et les installations de la Société situés à Cantanhede, au Portugal. Les installations de culture et de fabrication de cannabis médical certifiées UE-BPF de Tilray au Portugal fournissent aux patients au Luxembourg et en Europe, lorsque la loi l'autorise, un accès sûr et fiable à du cannabis médical de haute qualité.



Cette visite a été organisée pour donner à la délégation luxembourgeoise une vision directe des opérations UE-BPF de Tilray au Portugal, le premier site de cannabis médical en Europe. La délégation comprenait :

Paulette Lenert, vice-Première ministre et ministre de la Santé du Luxembourg

S. E. Conrad Bruch, ambassadeur du Luxembourg au Portugal

Alain Origer, coordinateur national des médicaments

Laura Valli, coordinatrice des affaires internationales

Bob Lessel, département de la santé sociale

Sven Back, département des stupéfiants et du cannabis médical

Sascha Mielcarek, directeur général de Tilray en Europe, a déclaré : « Nous sommes honorés d'accueillir la délégation du ministère luxembourgeois de la Santé dans nos installations de pointe dédiées au cannabis à Cantanhede, au Portugal. La demande de légalisation du cannabis en Europe augmente rapidement et nous sommes incroyablement fiers de fournir aux patients au Luxembourg et dans le monde entier les produits à base de cannabis médical de haute qualité sur lesquels ils comptent et dans les formats qu'ils préfèrent. »

Tilray possède une expérience novatrice en tant que société déterminée à produire des produits à base de cannabis de la plus haute qualité disponibles pour les consommateurs et les patients qui en ont besoin dans le monde entier, et a été la première entreprise à exporter avec succès du cannabis médical d'Amérique du Nord et à importer des produits à base de cannabis médical au sein de l'UE en 2016.

À propos de Tilray Medical

Grâce à un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis médical, y compris Tilray, Aphria, Broken Coast et Symbios, Tilray Medical se consacre à transformer les vies et à promouvoir la dignité des patients ayant besoin de ces produits. Après être devenue l'une des premières sociétés à être un producteur agréé de cannabis médical au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d'abord au Portugal, puis en Allemagne. Tilray Medical est aujourd'hui l'un des plus grands fournisseurs de marques de cannabis médical pour les patients, les médecins, les hôpitaux, les pharmacies, les chercheurs et les gouvernements, dans 20 pays et sur cinq continents. Pour tout complément d'information sur Tilray Medical, veuillez consulter les sites Tilray Medical Canada , Tilray Medical Australia , Tilray Medical Australia-New Zealand et Tilray Medical Europe

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés opérant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui change la vie des gens pour le mieux – une personne à la fois. Tilray Brands accomplit cette mission en inspirant et en donnant aux personnes du monde entier les moyens de vivre leur meilleure vie et en fournissant un accès à des produits qui répondent aux besoins de leur esprit, de leur corps et de leur âme tout en invoquant le bien-être. Les patients et les consommateurs font confiance à Tilray Brands pour leur offrir une expérience cultivée, ainsi qu'une bonne santé et un bien-être grâce à des marques différenciées de haute qualité et des produits innovants. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production sans précédent de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales. Pour tout complément d'information sur la façon dont nous ouvrons un monde de bien-être, rendez-vous sur le site www.Tilray.com .

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des énoncés prospectifs (ensemble, « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui sont destinés à être soumis à la « règle refuge » (« Safe Harbor ») créée par ces articles et par d'autres lois applicables. Les termes « prédire », « futur », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s'attendre à » « avoir l'intention de », « peut », « projeter », « devrait » et les formes négatives de ces termes ou les expressions similaires permettent d'identifier les énoncés prospectifs, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas forcément ces mots identificateurs. Certains facteurs, estimations, objectifs, projections ou hypothèses substantiels ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs tout au long de la présente communication. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant nos intentions, convictions, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, les attentes relatives aux performances et à l'échelle de la Société, y compris Tilray Medical, et la capacité de la Société à étendre son offre aux patients du monde entier, y compris via Tilray Medical. De nombreux facteurs pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels à différer sensiblement de tout énoncé prospectif, et d'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou que cette dernière considère comme étant non significatifs pourraient également amener les résultats ou événements à différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Pour un examen plus détaillé de ces risques et autres facteurs, voir le formulaire d'information annuel de Tilray le plus récemment déposé et le rapport annuel sur le formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC) de Tilray établi auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les énoncés prospectifs inclus dans la présente communication sont formulés à la date de cette dernière, et la Société ne s'engage pas à les mettre publiquement à jour pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l'exigent.

