La déclassification du cannabis en Allemagne ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour Tilray sur ce marché médical pouvant représenter jusqu’à 3 milliards de dollars



Le marché du cannabis médical au sein de l’Union européenne devrait désormais atteindre 45 milliards de dollars

NEW YORK et NEUMÜNSTER, Allemagne, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), l’un des leaders mondiaux dans la recherche, la culture, la production et la distribution du cannabis, fait aujourd’hui le point sur la décision historique de l’Allemagne de légaliser le cannabis et sur ce que cela implique pour l’avenir du cannabis en Europe et pour Tilray.

En tant que leader mondial sur les marchés du cannabis médical et à usage récréatif chez les adultes, et leader sur le marché du cannabis médical en Europe, avec une part de marché majeure en Allemagne, Tilray est convaincu que le changement de paradigme positif porté par la nouvelle politique allemande en matière de drogues ouvrira des opportunités futures pour le cannabis en Europe.

Irwin D. Simon, Président-directeur général de Tilray Brands, a déclaré : « Nous voyons d’énormes opportunités de croissance suite à l’actualisation historique de la politique allemande en matière de cannabis. La nouvelle opportunité que représente le marché médical en Allemagne équivaut à environ 3 milliards de dollars, tandis que l’opportunité pour l’Europe pourrait représenter un marché en forte croissance, qui pourrait atteindre jusqu’à 45 milliards de dollars pour le seul marché médical. Notre présence en Europe permet à Tilray de développer ses marques à l’échelle mondiale auprès d’une population européenne de plus 700 millions de personnes, soit deux fois la population des États-Unis ».

La perception du public à propos des nouvelles réformes autour du cannabis en Allemagne se focalise principalement sur la culture pour usage personnel et la création de cannabis social clubs. Néanmoins, Tilray considère les nouvelles opportunités qui découlent de la nouvelle loi allemande autour du cannabis médical comme encore plus importantes. La suppression du cannabis de la liste des substances interdites dans la loi sur les stupéfiants allemande constitue un changement fondamental. Cette déclassification devrait étendre considérablement le marché du cannabis médical en Allemagne, car elle faciliterait la prescription de cannabis médical aux patients par davantage de médecins, et pas seulement en tant que médicament de dernier recours. Cela garantirait une plus grande accessibilité aux patients et pourrait permettre de meilleurs remboursements par l’assurance maladie.

En outre, la loi allemande sur le cannabis médical prévoit de supprimer le processus d’appel d’offres pour la culture nationale du cannabis médical et de le remplacer par un système de licence. Aujourd’hui, seule une petite portion du cannabis médical destiné aux patients allemands est produite en Allemagne et ce qui peut être cultivé est indiqué dans l’appel d’offres. En tant qu’exploitant de l’un des trois seuls complexes de culture situés en Allemagne aujourd’hui, Tilray pourrait bénéficier de ces changements dans la loi afin de mieux répondre aux besoins des patients via la diversification de son offre de produits à base de cannabis médical. Cela permettrait par la suite à Tilray de multiplier approximativement par 5 sa production de cannabis en Allemagne, et de plus que doubler son opportunité de revenus. Tilray possède et exploite également Tilray Pharma, une plateforme de distribution médicale établie en Allemagne qui distribue des médicaments princeps et génériques traditionnels, ainsi que du cannabis médical auprès de 13 000 pharmacies et auprès de grossistes et de distributeurs.

Nous pensons également que ces réformes historiques en Allemagne pourraient avoir un impact sur la politique en matière de cannabis dans toute l’Europe, dans la mesure où d’autres pays pourraient suivre l’exemple allemand. Nous sommes convaincus que cela pourrait entraîner une croissance significative pour Tilray en Europe, où la société est très présente et cherche continuellement à renforcer sa position en tant que leader et à accroître sa part de marché auprès de plus de 20 pays, notamment le Portugal, la Pologne, l’Italie, le Royaume-Uni, et la République tchèque.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical se consacre à transformer les vies et à favoriser la dignité des patients, en leur assurant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de cannabis médicinal, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios et Navcora. Après être devenue l’une des premières sociétés se targuant du statut de producteur agréé de cannabis médicinal au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF-UE en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant plus de 20 pays sur les cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de marques de cannabis médicinal destinées aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tilraymedical.de

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les biens de consommation emballés opérant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui améliore la vie des gens — une personne à la fois. Tilray Brands accomplit cette mission en inspirant et en donnant aux personnes du monde entier les moyens de vivre leur vie de la meilleure manière possible, enrichie par des moments de connexion et de bien-être. Tilray a pour ambition d’être la société de produits de consommation de cannabis la plus responsable, la plus fiable et la plus importante au monde, avec un portefeuille de marques innovantes, de haute qualité et appréciées, qui répondent aux besoins des consommateurs, des clients et des patients qu’elle dessert. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production sans précédent de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir comment la Société ouvre la voie vers un monde de bien-être, rendez-vous sur, Tilray.com et suivez @Tilray sur toutes les plateformes sociales.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations figurant dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « déclarations prospectives ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, qui doivent être soumises à la « sphère de sécurité » instituée par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettrait », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et la forme négative de ces termes ou d’expressions similaires, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses ont été utilisés pour tirer les conclusions contenues dans les déclarations prospectives tout au long de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à accroître sa part de marché et à augmenter ses opportunités de revenus en Allemagne et dans toute l’Europe. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, voir le rapport annuel le plus récemment déposé sur le Formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC) de Tilray auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les déclarations prospectives incluses dans la présente communication sont valides à la date de la présente communication et la Société ne s’astreint à aucune obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

