CANTANHEDE, Portugal, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc., ci-après « Tilray » ou la « Société » (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), un producteur mondial de premier ordre spécialisé dans le cannabis et les biens de consommation emballés, dont la devise est d’être une source d’inspiration pour la communauté mondiale et d’inciter la population à aspirer à une meilleure qualité de vie, annonce ce jour une avancée révolutionnaire dans l’industrie du cannabis médical au Portugal. Après avoir obtenu l’autorisation de commercialiser son produit Tilray Fleur entière THC 18, la Société a désormais homologué son premier extrait de cannabis médical au Portugal, à savoir Tilray Solution Orale THC 5 CBD 20. Cette étape représente une avancée de taille pour l’accessibilité au cannabis médicinal et aux soins pour les patients du pays.



Selon Denise Faltischek, directrice de la stratégie et responsable de la division internationale de Tilray Brands, Inc., « C’est une formidable avancée dans les soins pour les patients au Portugal. L’approbation de ce premier extrait de cannabis médical nous place résolument à l’avant-garde de la recherche et de l’accès au cannabis médical, et nous maintenons notre engagement à fournir des solutions thérapeutiques innovantes, sûres et efficaces aux patients. Nous continuons à ouvrir la voie vers l’avenir du cannabis médical en poursuivant notre objectif d’offrir une meilleure qualité de vie à la population tout en étant une source d’inspiration ».

Confirmée le 11 mars 2024, cette approbation historique souligne l’engagement de Tilray à développer l’accès au cannabis médical en toute sécurité et en toute conformité réglementaire pour les patients qui en ont besoin. Le nouvel extrait de cannabis médical homologué devrait être mis sur le marché dès la fin du printemps, et constituera une nouvelle solution thérapeutique pour une catégorie déterminée de patients au Portugal. L’extrait de cannabis approuvé est indiqué dans plusieurs domaines critiques des soins aux patients.

Tilray Medical continue d’être un leader mondial dans l’industrie du cannabis médical, et propose un portefeuille diversifié de produits à base de cannabis médical certifiés BPF-UE. Avec ses installations dans plus de 20 pays, Tilray Medical se consacre à soutenir mondialement les soins aux patients par le biais du cannabis médical en développant des produits de qualité, et disponibles sur ordonnance.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour vocation de transformer la vie des patients et de promouvoir leur dignité en leur assurant un accès sûr et fiable à une gamme mondiale de marques de cannabis médical, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios ou Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréée de cannabis médical au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant plus de 20 pays répartis sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de marques de cannabis médical destinées aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site de Tilray Medical Europe ou Tilray Medical Portugal .

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est un producteur mondial de premier ordre spécialisé dans le cannabis et les biens de consommation emballés. Implantée au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, la Société vise à améliorer la vie des gens, de façon personnelle, tout en inspirant la communauté mondiale et en lui donnant les moyens d’accéder à une meilleure qualité de vie, enrichie par des moments de connexion et de bien-être. Tilray a pour ambition d’être la société de produits de consommation à base de cannabis la plus responsable, la plus fiable et la plus importante au monde en développant un portefeuille de marques innovantes, de qualité supérieure et appréciées, tout en répondant aux besoins des consommateurs, des clients et des patients. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production unique de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir comment la Société ouvre la voie vers un monde de bien-être, rendez-vous sur Tilray.com , et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenus dans la présente communication ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ci-après, dans leur ensemble, « déclarations prospectives ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, qui doivent être soumises à la « sphère de sécurité » instituée par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettrait », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions contenues dans les déclarations prospectives exprimées dans la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à accroître sa part de marché et à augmenter ses opportunités de revenus en Allemagne et à travers l’Europe. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, et d’autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray(formulaire 10-K) (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans la présente communication sont uniquement valables à la date du présent communiqué, et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Contacts

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Berrin Noorata

news@tilray.com