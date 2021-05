Tilray, Inc. : Canaccord Genuity dégrade son opinion à neutre

Données financières USD EUR CA 2021 281 M - - Résultat net 2021 -108 M - - Dette nette 2021 172 M - - PER 2021 -47,4x Rendement 2021 - Capitalisation 2 923 M 2 923 M - VE / CA 2021 11,0x VE / CA 2022 8,10x Nbr Employés 1 030 Flottant - Graphique TILRAY, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TILRAY, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Brendan Kennedy President, Chief Executive Officer & Director Michael Kruteck Chief Financial Officer Joshua Eades Chief Science Officer & Vice President Jon Levin Chief Operating Officer Christine Thompson St. Clare Independent Director