POINT HEBDO-Les marchés tiraillés entre l'espoir et la crainte

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi)

* Un calme relatif règne sur les marchés actions

* Les investisseurs attendent un signal

* Les résultats et les espoirs de relance en soutien

* Le risque sanitaire demeure, l'inflation se profile

* Le bitcoin s'envole, le cannabis s'embrase puis s'éteint

par Patrick Vignal

PARIS, 15 février (Reuters) - La respiration que viennent de s'offrir les marchés financiers suggère que les investisseurs attendent un signal fort pour choisir la direction à prendre.

Le climat d'ensemble reste favorable aux actifs risqués avec des indicateurs économiques plutôt encourageants, des résultats d'entreprises supérieurs aux attentes, une liquidité abondante et la promesse d'un plan de relance massif aux Etats-Unis.

Les valorisations sont cependant tendues, la plupart des bonnes nouvelles étant déjà intégrées dans les cours, et si les vaccinations progressent, le risque sanitaire n'a pas disparu, les variants du coronavirus étant loin d'avoir dit leur dernier mot.

Mais ce que craignent les marchés par-dessus tout, c'est une remontée brutale de l'inflation qui conduirait les banques centrales à resserrer leur politique.

La Réserve fédérale, qui souhaite un retour de l'inflation et a déjà fait savoir qu'elle l'autoriserait à dépasser temporairement les 2%, a tenté mercredi d'apaiser ces inquiétudes par la voix de son président, Jerome Powell, qui a réaffirmé la volonté de l'institution de demeurer accommodante pour soutenir l'économie et l'emploi.

Une hausse des prix est probable en raison de l'ampleur des mesures prises par les banques centrales et les gouvernements pour limiter les dégâts de la pandémie, reconnaît Esty Dwek, directrice de la stratégie de marchés pour Natixis Investment Managers Solution

"Cela dit, nous ne prévoyons toujours pas de forte peur de l'inflation cette année, même si l'inflation est vouée à augmenter, et nous ne nous attendons certainement pas à ce que la Réserve fédérale (Fed) 'cligne en premier' et réduise ses politiques de soutien bien plus tôt que prévu", ajoute-t-elle.

L'ANNÉE DU BUFFLE OU L'ANNÉE DE L'OURS ?

Si les anticipations d'inflation remontent nettement aux Etats-Unis, c'est moins le cas en Europe, ce qui n'empêchera pas les opérateurs de marché d'étudier soigneusement les chiffres mensuels pour la zone euro qui seront publiés jeudi.

L'agenda des prochains jours est chargé en indicateurs avec également les chiffres du produit intérieur brut au quatrième trimestre pour l'Allemagne lundi et pour la zone euro le lendemain.

En Bourse, ce sera plus calme puisque Wall Street sera fermée lundi pour un jour férié que les marchés chinois ne rouvriront leurs portes que jeudi après le Nouvel an lunaire.

C'est l'année du buffle qui commence mais certains guettent le retour sur les places financières de l'ours, qui symbolise un marché baissier ("bear market").

La séquence de hausse des actions pourrait se prolonger encore quelques mois en l'absence d'un choc externe mais la situation pourrait se dégrader en milieu d'année, dit-on chez Jupiter Asset Management.

"Après un tel rallye, la principale question que se posent les investisseurs est simple: quand dois-je vendre mes positions ?", souligne Talib Sheikh, responsable de la stratégie multi-actifs pour la société de gestion.

Pas tout de suite, selon lui.

"Le rallye ne peut pas durer éternellement mais il peut encore durer un certain temps", estime-t-il avant d'inviter à surveiller les paris sur la volatilité implicite rattachée au S&P-500, le fameux "indice de la peur", qui n'a rien d'effrayant pour l'instant mais évolue tout de même dix points au-dessus de son niveau d'il y a un an, soit peu de temps avant la dislocation des marchés.

LE CANNABIS ET LE BITCOIN METTENT L'AMBIANCE

Le calme relatif qui règne sur les marchés vient quand même d'être troublé par le bitcoin qui s'est envolé vers les 50.000 dollars après la décision de Tesla d'investir 1,5 milliard de dollars dans la plus emblématique des cryptomonnaies et de l'accepter comme moyen de paiement pour ses modèles.

"On est encore sur des effets d'annonce" tempère Vincent Boy, analyste marché chez IG France. "Il y a certes un engouement sur le bitcoin mais il faudra encore du temps avant d'accorder de la crédibilité à un actif toujours en questionnement."

Autre phénomène dans l'air du temps, les actions prises d'assaut par des investisseurs amateurs s'organisant sur des forums en ligne. Après GameStop et une poignée d'autres titres décotés, il ont jeté leur dévolu sur les valeurs du cannabis. Ce fut bref mais spectaculaire avec un bond de 50% pour l'action Tilray mercredi... et une chute de la même ampleur le lendemain.

"Il est faux aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas une évolution dans la manière d'investir de la nouvelle génération", explique John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. "Cependant, l'histoire et les expériences récentes nous montrent que pour apporter de l'alpha à un portefeuille, ce n'est pas vers le 'day trading' qu'il faut se diriger mais plutôt vers une certaine sagesse qui vous permettra d'investir en plusieurs étapes."

(édité par Marc Angrand)