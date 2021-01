Tilray : reg; a été choisi par une agence nationale française pour fournir des produits de cannabis médical certifiés BPF en France

L’Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a choisi Tilray pour la première expérimentation avec du cannabis médical sur des patients en France

Tilray, Inc. (NASDAQ : TLRY), un pionnier mondial dans les domaines de la production, la recherche, la culture et la distribution de cannabis, a annoncé avoir été choisi par l’Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour fournir des produits de cannabis médical certifiés BPF (bons procédés de fabrication) à des fins d’expérimentation en France. Tilray fournira des produits de cannabis médical, produits selon les BPF, qui seront administrés à des patients dans le besoin pendant toute la durée de l’expérimentation française (18-24 mois), qui devrait commencer au premier trimestre 2021.

Les produits Tilray seront administrés à des patients éligibles dans le cadre de l’expérimentation française, des patients pour lesquels les traitements existants ne soulagent pas suffisamment les symptômes, et pour des indications thérapeutiques comme :

Les douleurs neuropathiques qui sont réfractaires aux thérapies actuellement disponibles (traitements médicamenteux ou non médicamenteux) ;

Certaines formes d’épilepsie qui sont résistantes aux médicaments ;

Certains symptômes persistants en oncologie, liés au cancer ou à un traitement anti-cancer ;

Dans les situations de soins palliatifs ;

Dans la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou d’autres pathologies du système nerveux central.

Tilray a reçu les autorisations réglementaires nécessaires pour participer à l’expérimentation de l’ANSM en France et exportera des produits de cannabis médical à partir de son site certifié BPF de Cantanhede, au Portugal.

Brendan Kennedy, PDG de Tilray, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui marque un nouveau jalon pour Tilray alors que nous étendons nos opérations en Europe. Nous sommes fiers de permettre à l’ANSM d’accéder à tout un éventail de produits de cannabis médical de qualité pharmaceutique, tout en apportant un soutien à des patients dans le besoin en France. »

Sascha Mielcarek, directeur général de Tilray pour l’Europe, a affirmé : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par l’ANSM et apprécions pleinement les enjeux de cette expérimentation pour les patients français. Nous sommes déterminés à contribuer activement à son succès. Tilray s'impose une nouvelle fois comme un acteur clé, avec une solide expertise du service au profit du bien-être des patients. »

Le site européen de Tilray au Portugal est un site de production diversifié qui comprend des laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité, ainsi que des installations d’emballage et de distribution pour le cannabis thérapeutique. Il fait également office de plateforme appuyant les efforts de recherche clinique et de développement de produits de Tilray dans toute l’Europe. Tilray a mis en place des accords de vente et de distribution en vue de fournir du cannabis thérapeutique par l’entremise d’importants circuits de distribution pharmaceutique dans toute l'Allemagne et l’U.E., qui serviront de moyen pour permettre aux patients d’accéder au cannabis thérapeutique fini, certifié BPF, de Tilray.

À propos de Tilray®

Tilray (NASDAQ : TLRY) est un pionnier mondial dans les domaines de la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes. La société dessert actuellement des dizaines de milliers de patients et consommateurs dans 15 pays sur cinq continents.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou, collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « pouvoir », « probablement », « s’attendre à », « anticiper », « penser », « envisager », « planifier », « prédire », « projeter », « estimer », « perspective », l'utilisation du conditionnel, du futur ou d’autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses formulées par la direction d'après son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles, notamment des hypothèses relatives aux conditions actuelles et futures sur les marché européens, à l’environnement réglementaire actuel et futur et aux autorisations et permis futurs. Les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs, qui ne sont pas des garanties de résultats à venir. Veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » du rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) le 9 novembre 2020, pour une analyse des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives. Tilray décline toute obligation d’actualisation des énoncés prospectifs inclus dans les présentes, sauf pour se conformer à la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

