Tilray : reg; réalise la première exportation de cannabis médical vers l'Espagne

Worldpharma Biotech produira les produits de cannabis médical pour des essais cliniques en Espagne avec le cannabis médical certifié BPF de Tilray

Le cannabis médical de Tilray sera disponible dans 17 pays

Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY), un chef de file mondial de la recherche, la culture, la production et la distribution dans le secteur du cannabis, annonce aujourd'hui avoir conclu avec Worldpharma Biotech ("Worldpharma"), par le biais de sa filiale détenue en exclusivité Tilray Portugal Unipessoal Lda. ("Tilray Portugal"), l'exportation de cannabis médical certifié aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) du Portugal en direction de l'Espagne. Cette expédition marque la première importation de cannabis médical en Espagne par Worldpharma et porte à 17 le nombre de pays recevant du cannabis médical Tilray à l'échelle mondiale.

L'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitorios (AEMPS), l'agence espagnole des produits alimentaires et médicamenteux, a approuvé l'importation par Worldpharma de cannabis médical certifié BPF de Tilray en tant que matière première depuis son site du Portugal vers l'Espagne. Avec le cannabis de qualité pharmaceutique de Tilray, Worldpharma mettra au point des produits de cannabis pour des essais cliniques dans des hôpitaux espagnols sur des affections telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et l'inflammation cutanée.

Brendan Kennedy, PDG de Tilray, déclare: "C'est un véritable honneur d'être la première société de cannabis à recevoir cette approbation et à expédier du cannabis médical en direction de l'Espagne. À l'heure où nous continuons de travailler auprès des législateurs du monde entier, nous sommes reconnaissants d'entrer en partenariat avec l'AEMPS et des leaders pharmaceutiques tels que Worldpharma Biotech pour la distribution du cannabis médical Tilray."

Juan Jose Garcia Miquel, fondateur de World Pharma Biotech, déclare: "Nous sommes très heureux d'étrenner l'accord de fourniture en biomasse de cannabis avec Tilray afin d'approvisionner notre laboratoire d'extraction et de purification en produits certifiés BPF répondant aux normes pharmacologiques les plus strictes au niveau européen et espagnol. Notre objectif est de travailler avec les sociétés présentant les meilleures normes de qualité pharmaceutique pour garantir une confiance absolue aux docteurs et aux patients. Il n'était tout simplement pas possible d'atteindre un tel niveau de qualité avec d'autres sociétés de cannabis agréées en Espagne."

Sascha Mielcarek, directeur général de Tilray pour l'Europe, déclare: "Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec Worldpharma. Tilray s'impose à nouveau comme un acteur incontournable jouissant d'une expertise éprouvée dans le service du bien-être des patients. Sur l'ensemble de sa chaîne logistique, Tilray applique les normes médicales les plus rigoureuses afin de fournir un accès durable et sécurisé à du cannabis médical de qualité pharmaceutique aux patients qui en ont besoin, ouvrant ainsi la voie à de futures normes de soins basées sur le cannabis médical."

Tilray se place à l'avant-garde en tant que société engagée en faveur de produits de cannabis médicaux certifiés BPF et qualité pharmaceutique mis à la disposition de patients du monde entier et a été la première à exporter du cannabis médical en provenance d'Amérique du Nord et à importer des produits de cannabis médical dans l'UE en 2016.

Le campus européen de Tilray au Portugal est un site de production pluridisciplinaire comprenant des laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité, des sites de conditionnement et des sites de distribution pour le cannabis médical. Le campus fait aussi office de hub soutenant la recherche clinique et les efforts de développement de produits de Tilray à l'échelle européenne. Tilray a conclu des ententes de ventes et de distribution pour fournir du cannabis médical via des canaux de distribution pharmaceutique majeurs dans toute l'Allemagne et l'UE, qui serviront comme outil pour permettre aux patients d'accéder aux produits finis de cannabis médical certifiés BPF de Tilray.

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial dans les domaines de la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes. La société répond actuellement aux besoins de dizaines de milliers de patients et de consommateurs dans 17 pays et sur cinq continents.

À propos de WorldPharma Biotech

Créée en 2014 à Valence, en Espagne, World Pharma Biotech se spécialise dans les ingrédients végétaux destinés aux industries nutraceutiques, cosmétiques et pharmaceutiques. La société se situe dans le parc scientifique de l'Université de Valence, la pépinière de sociétés dérivées et de startups de l'Université de Valence. La priorité du laboratoire d'extraction et de purification est la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs à base de cannabis destinés à l'industrie européenne pharmaceutique et dermo-cosmétique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des "informations prospectives" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou, collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "pouvoir, probablement, s’attendre à, anticiper, penser, envisager, planifier, prédire, projeter, estimer, perspective", l'utilisation du conditionnel, du futur ou d’autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses formulées par la direction d'après son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles, notamment des hypothèses relatives aux conditions actuelles et futures sur les marché européens, à l’environnement réglementaire actuel et futur et aux autorisations et permis futurs. Les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs, qui ne sont pas des garanties de résultats à venir. Veuillez consulter la section intitulée "Risk Factors" du rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) le 9 novembre 2020, pour une analyse des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives. Tilray décline toute obligation d’actualisation des énoncés prospectifs inclus dans les présentes, sauf pour se conformer à la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

