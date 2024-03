TILT Holdings Inc. (TILT) est une société basée au Canada. La société est un fournisseur de solutions commerciales pour l'industrie mondiale du cannabis qui offre une gamme variée de produits et de services à valeur ajoutée aux participants de l'industrie. La société opère à travers quatre segments : Cannabis, Accessoires, Entreprise et Autres. La société offre des services de technologie, d'équipement, de culture et de production par l'intermédiaire des sociétés de son portefeuille. Elle est organisée en trois pôles d'activité : Consumer Devices & Packaged Goods, Cultivation and Production, et Retail. La société est organisée en plusieurs unités commerciales : technologies d'inhalation, culture, fabrication, traitement, développement de marques et vente au détail. TILT fournit des services aux marques et aux détaillants de cannabis dans 39 États des États-Unis, ainsi qu'au Canada, en Israël, en Amérique du Sud et dans l'Union européenne. Les filiales de la société comprennent Commonwealth Alternative Care, Inc, White Haven RE, LLC et Jupiter Research, LLC.

Secteur Produits pharmaceutiques