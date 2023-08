Tim SA est une entreprise de télécommunications basée au Brésil. Elle fournit des services de téléphonie mobile et fixe et un accès à Internet via des modems, des tablettes et des téléphones mobiles fonctionnant sur les technologies 3G et 4G à des clients particuliers et professionnels. La Société, avec ses solutions, vise à répondre aux besoins de ses clients. La société est active au Brésil.

Secteur Services intégrés de télécommunications