Canada: la cible d'inflation maintenue à 2% pour encore cinq ans

Montréal (awp/afp) - La Banque du Canada et le gouvernement fédéral ont renouvelé lundi leur politique monétaire en maintenant la cible d'inflation à 2%, au moment où le pays poursuit sa réouverture de l'économie et observe une hausse des prix des biens et services.

La banque centrale affirme tenir compte du niveau d'emploi, des changements climatiques ainsi que des inégalités de revenu dans l'élaboration de sa politique monétaire.

"Nous sommes en plein coeur d'une relance forte liée de la récession liée à la Covid-19", a affirmé la ministre des Finances Chrystia Freeland lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem.

Ce dernier a affirmé que la banque centrale et le gouvernement du Canada étaient en "alignement total" à propos de la décision de maintenir la cible d'inflation à 2%.

"Avec cette cible d'inflation, la Banque du Canada a fonctionné avec succès au cours des 30 dernières années", a expliqué Chrystia Freeland, qui a qualifié son renouvellement comme étant un signe de "continuité".

La ministre Freeland, aussi vice-première ministre, a affirmé que le Canada avait "récupéré 106% des emplois qu'il avait perdus durant la pandémie" et qu'il connaissait "la deuxième plus forte reprise de l'emploi parmi les pays du G7".

Selon Tim Macklem, même si les complications liées à la réouverture de l'économie à l'échelle mondiale ont entraîné une hausse de l'inflation, "les attentes d'inflation à moyen et long terme au Canada sont restées bien arrimées à la cible de 2%".

La banque centrale et le ministère des Finances révisent tous les cinq ans la cible de maîtrise de l'inflation, l'une des composantes principales de la politique monétaire.

La reconduction de la cible de 2% sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.

Depuis plusieurs mois, le Canada enregistre une hausse de l'inflation, qui a atteint cet automne le plus haut niveau des 18 dernières années.

En octobre, le taux d'inflation a bondi à 4,7%, soit la hausse la plus marquée depuis février 2003.

