Timar : RESULTATS AU 30 JUIN 2021

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMPTES SOCIAUX TIMAR SA AU 30 JUIN 2021 BILAN ACTIF ACTIF EXERCICE JUIN 2021 EXERCICE Brut Amortissements Net PRECEDENT et Provisions Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a) 9 941 380,00 3 286 428,61 6 654 951,39 7 640 918,40 Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices 9 941 380,00 3 286 428,61 6 654 951,39 7 640 918,40 Primes de remboursement des obligations A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 8 909 384,88 6 118 304,79 2 791 080,09 2 758 894,62 Immobilisations en recherche et développement T Brevets, marques, droits et valeurs similaires 6 659 384,88 6 118 304,79 541 080,09 508 894,62 I Fonds commercial 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 52 581 519,01 17 790 750,95 34 790 768,06 33 237 891,49 Terrains 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 I Constructions M Installations techniques, matériel et outillage 10 693 651,02 2 009 368,03 8 684 282,99 9 108 283,55 M Matériel de transport 2 769 817,14 1 621 707,32 1 148 109,82 863 330,79 O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 20 510 494,79 14 125 964,59 6 384 530,20 5 364 679,95 B Autres immobilisations corporelles 52 000,00 33 711,01 18 288,99 20 818,03 I Immobilisations corporelles en cours 6 555 556,06 6 555 556,06 5 880 779,17 L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 79 513 369,40 34 815 250,22 44 698 119,18 45 824 904,55 I Prêts immobilises 695 748,44 695 748,44 628 344,44 S Autres créances financières 7 567 070,84 634 516,30 6 932 554,54 8 132 343,91 E Titres de participation 71 250 550,12 34 180 733,92 37 069 816,20 37 064 216,20 Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) 361 853,00 361 853,00 248 805,00 Diminution des créances immobilisées 361 853,00 361 853,00 248 805,00 Augmentation des dettes de financement TOTAL I ( a+b+c+d+e) 151 307 506,29 62 010 734,57 89 296 771,72 89 711 414,06 STOCKS (f) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels T Produits finis I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 165 291 324,17 13 750 785,04 151 540 539,13 160 345 666,91 F Fournis. débiteurs, avances et acomptes 1 753 018,73 1 753 018,73 1 021 016,16 Clients et comptes rattachés 115 334 540,34 12 050 785,04 103 283 755,30 110 539 093,90 C Personnel 387 323,93 387 323,93 530 261,00 I Etat 7 826 624,87 7 826 624,87 10 731 004,59 Comptes d'associés C Autres débiteurs 36 787 703,02 1 700 000,00 35 087 703,02 35 770 582,53 U Compte de régularisation actif 3 202 113,28 3 202 113,28 1 753 708,73 L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h) 4 669 000,00 4 669 000,00 4 669 000,00 A N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 699 127,00 699 127,00 173 784,18 ( Eléments circulants ) TOTAL II ( f+g+h+i) 170 659 451,17 13 750 785,04 156 908 666,13 165 188 451,09 T TRESORERIE - ACTIF 10 651 381,10 10 651 381,10 7 237 796,95 R Chèques et valeurs à encaisser E Banques, T.G & CP 10 361 049,86 10 361 049,86 7 073 140,08 S Caisses, régies d'avances et accréditifs 290 331,24 290 331,24 164 656,87 O TOTAL III 10 651 381,10 10 651 381,10 7 237 796,95 TOTAL GENERAL I+II+III 332 618 338,56 75 761 519,61 256 856 818,95 262 137 662,10 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) OPERATIONS Totaux de Totaux de Propres à Concernant les L'exercice L'exercice L'exercice exercices précédants JUIN 2021 JUIN 2020 1 2 3 = 1 + 2 4 I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00 Ventes de biens et services produits 165 264 295,19 0,00 165 264 295,19 121 419 959,79 Chiffres d'affaires 165 264 295,19 0,00 165 264 295,19 121 419 959,79 E Variation de stock de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même 0,00 0,00 0,00 0,00 P Subvention d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 L Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 O Reprises d'exploitation; transfert de charges 1 204 222,69 0,00 1 204 222,69 185 035,39 I TOTAL I 166 468 517,88 0,00 166 468 517,88 121 604 995,18 T II CHARGES D'EXPLOITATION A Achats revendus de marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00 T Achats consommés de matières et de fournitures 98 593 815,46 2 471,15 98 596 286,61 64 848 314,89 I Autres charges externes 29 626 114,09 72 559,99 29 698 674,08 25 071 373,56 O Impôts et taxes 1 204 333,07 1 180 983,40 2 385 316,47 1 218 562,71 N Charges de personnel 26 593 830,31 0,00 26 593 830,31 23 172 046,49 Autres charges d'exploitation 215 260,30 0,00 215 260,30 805 533,37 Dotations d'exploitation 4 583 748,72 0,00 4 583 748,72 2 618 295,55 TOTAL II 160 817 101,95 1 256 014,54 162 073 116,49 117 734 126,57 III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 4 395 401,39 3 870 868,61 IV PRODUITS FINANCIERS F Produits des titres de participation et 553 331,00 0,00 553 331,00 0,00 autres titres immobilisés N Gains de change 992 857,18 0,00 992 857,18 870 224,96 397 525,55 0,00 397 525,55 539 680,80 N Reprises financières; transferts de charges 422 589,18 0,00 422 589,18 819 699,69 C TOTAL IV 2 366 302,91 0,00 2 366 302,91 2 229 605,45 I V CHARGES FINANCIERES E Charges d'intérêts 1 180 699,60 134 166,66 1 314 866,26 845 595,84 R Pertes de change 1 507 756,35 0,00 1 507 756,35 1 178 198,80 Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotations financières 1 060 980,00 0,00 1 060 980,00 497 259,03 TOTAL V 3 749 435,95 134 166,66 3 883 602,61 2 521 053,67 VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -1 517 299,70 -291 448,22 VII RESULTAT COURANT ( III - V I) 2 878 101,69 3 579 420,39 Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE) OPERATIONS Totaux de Totaux de Propres à Concernant les L'exercice L'exercice L'exercice exercices précédants JUIN 2021 JUIN 2020 1 2 3 = 1 + 2 4 VII RESULTAT COURANT ( Report ) 2 878 101,69 3 579 420,39 VIII PRODUITS NON COURANTS 824 474,16 1 128,57 825 602,73 176 918,53 Produits des cessions d'immobilisations 679 250,01 0,00 679 250,01 16 666,67 N Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00 0,00 O Reprises sur subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 N Autres produits non courants 145 224,15 1 128,57 146 352,72 160 251,86 Reprises non courantes; transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 C TOTAL VIII 824 474,16 1 128,57 825 602,73 176 918,53 O IX CHARGES NON COURANTES 552 299,75 3 610,37 555 910,12 472 783,83 U Valeurs nettes d'amortissements des 27 722,97 0,00 27 722,97 0,00 R immobilisations cédées A Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 0,00 N Autres charges non courantes 138 793,28 3 610,37 142 403,65 472 783,83 T Dotations non courantes aux amortiss. et provision 385 783,50 0,00 385 783,50 0,00 TOTAL IX 552 299,75 3 610,37 555 910,12 472 783,83 X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 269 692,61 -295 865,30 XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 3 147 794,30 3 283 555,09 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 1 118 082,00 1 185 055,00 XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 2 029 712,30 2 098 500,09 XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 169 660 423,52 124 011 519,16 XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 167 630 711,22 121 913 019,07 XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 2 029 712,30 2 098 500,09 BILAN PASSIF PASSIF Exercice Exercice JUIN 2021 2020 CAPITAUX PROPRES 106 723 322,80 104 693 610,50 Capital social ou personnel (1) 30 110 000,00 30 110 000,00 moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé 0,00 0,00 Capital appelé 30 110 000,00 30 110 000,00 dont versé 0,00 0,00 F Prime d'émission, de fusion, d'apport 40 826 300,00 40 826 300,00 I Ecarts de réévaluation 0,00 0,00 N Réserve légale 3 011 000,00 3 011 000,00 A Autres réserves 633 498,83 633 498,83 N Report à nouveau (2) 30 112 811,67 29 374 398,82 C Résultat nets en instance d'affectation (2) 0,00 0,00 E Résultat net de l'exercice (2) 2 029 712,30 738 412,85 M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 106 723 322,80 104 693 610,50 E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 0,00 0,00 N Subventions d'investissement 0,00 0,00 T Provisions réglementées 0,00 0,00 P DETTES DE FINANCEMENT (c) 43 619 983,82 43 043 449,35 E Emprunts obligataires 0,00 0,00 R Autres dettes de financement 43 619 983,82 43 043 449,35 M A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 3 219 524,00 3 402 318,00 N Provisions pour charges 361 853,00 248 805,00 E Provisions pour risques 2 857 671,00 3 153 513,00 N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 1 616,00 13 404,00 T Augmentation des créances immobilisées 1 616,00 13 404,00 Diminution des dettes de financement 0,00 0,00 TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 153 564 446,62 151 152 781,85 P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 86 200 841,08 89 966 759,04 A Fournisseurs et comptes rattachés 58 435 258,17 56 506 871,19 S Clients créditeurs, avances et acomptes 128 932,50 472 576,85 S Personnel 1 950 308,24 1 447 673,93 I Organismes sociaux 3 123 790,69 3 084 292,89 F Etat 9 662 214,08 10 755 571,79 Comptes d'associés 85 000,00 0,00 C Autres créanciers 12 336 257,61 16 465 894,79 I Comptes de régularisation - passif 479 079,79 1 233 877,60 R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 6 536 297,75 5 625 171,43 C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) 93 129,00 570 034,44 U TOTAL II ( f+g+h ) 92 830 267,83 96 161 964,91 T TRESORERIE PASSIF 10 462 104,50 14 822 915,34 R Crédits d'escompte 2 035 946,62 3 364 742,16 E Crédit de trésorerie 0,00 806 363,00 S Banques ( soldes créditeurs ) 8 426 157,88 10 651 810,18 O TOTAL III 10 462 104,50 14 822 915,34 TOTAL I+II+III 256 856 818,95 262 137 662,10 (1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-) RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Finances News Hebdo du 30 Septembre 2021 COMPTES CONSOLIDÉS TIMAR SA AU 30 JUIN 2021 BILAN ACTIF MAD 30.06.2021 31.12.2020 Goodwill 13 879 607 13 879 607 Immobilisations incorporelles 7 625 617 7 752 731 Immobilisations corporelles 114 480 456 119 477 684 Participation dans les entreprises associées -1 322 462 -1 149 419 Autres actifs financiers 5 493 922 5 348 512 Impôts différés actifs 108 047 2 387 379 Actifs non-courants 140 265 187 147 696 495 Stocks et en-cours 20 403 20 403 Créances clients 182 043 836 185 518 733 Autres débiteurs courants 15 838 092 22 615 837 Trésorerie et équivalent de trésorerie 42 232 351 35 216 388 Actifs courants 240 134 682 243 371 361 TOTAL ACTIF 380 399 869 391 067 856 BILAN PASSIF MAD 30.06.2021 31.12.2020 Capital 30 110 000 30 110 000 Primes d'émission et de fusion 40 826 300 40 826 300 Réserves 50 817 163 53 694 729 Ecarts de conversion -3 226 093 -2 757 010 Résultats net part du groupe 5 682 538 -1 672 679 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société 124 209 907 120 201 339 mère Intérêts minoritaires 6 861 478 7 599 334 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 131 071 386 127 800 674 Provisions non courantes 2 857 671 3 332 542 Avantage du personnel 298 650 130 845 Dettes financières non courantes 75 477 240 77 686 916 Dont Dettes envers les établissements de crédit 48 966 659 48 489 235 Dont Dettes liées aux contrats de location financement 18 051 851 18 812 815 Dont Autres dettes 8 458 729 10 384 865 Impôts différés passifs 9 966 183 12 097 720 Autres créditeurs non courants 0 -804 Passifs non courants 88 599 744 93 247 220 Provisions courantes 2 941 650 2 978 050 Dettes financières courantes 22 560 721 29 549 490 Dont Dettes envers les établissements de crédit 14 374 266 18 396 305 Dont Dettes liées aux contrats de location financement 4 938 248 5 780 006 Dont Autres dettes 3 248 207 5 373 179 Dettes fournisseurs courantes 103 525 249 102 533 340 Autres créditeurs courants 31 701 119 34 959 083 Passifs courants 160 728 739 170 019 963 TOTAL PASSIF 380 399 869 391 067 856 COMPTE DE RESULTAT MAD 30.06.2021 30.06.2020 Chiffre d'affaires 264 795 674 201 855 191 Autres produits de l'activité 167 892 9 513 Produits des activités ordinaires 264 963 566 201 864 704 Achats -164 670 018 -123 409 685 Autres charges externes -32 238 692 -26 169 688 Frais de personnel -39 845 865 -36 483 880 Impôts et taxes -2 826 030 -1 545 612 Amortissements et provisions d'exploitation -11 559 591 -12 077 570 Autres produits et charges d'exploitation -88 357 -464 533 Charges d'exploitation courantes -251 228 551 -200 150 968 Résultat d'exploitation courant 13 735 015 1 713 736 Cessions d'actifs 752 384 75 174 Cessions de filiales et participations 0 Autres produits et charges d'exploitation -277 663 -568 877 Autres produits et charges non courants 474 721 -493 703 Résultat des activités opérationnelles 14 209 736 1 220 033 Coût de l'endettement financier net -2 747 728 -2 442 848 Autres produits financiers 1 607 370 1 270 524 Autres charges financières -3 080 869 -1 136 489 Résultat financier -4 221 227 -2 308 813 Résultat avant impôts des entreprises intégrées 9 988 509 -1 088 780 Impôts sur les bénéfices -3 310 667 -1 505 781 Impôts différés -150 892 550 231 Résultat net des entreprises intégrées 6 526 950 -2 044 329 Part dans les résultats des sociétés en équivalence -173 043 -338 044 Résultat de l'ensemble consolidé 6 353 907 -2 382 373 Intérêts minoritaires -671 369 308 794 Résultat net - Part du groupe 5 682 538 -2 073 579 NOTES ANNEXES : PRINCIPES COMPTABLES, PERIMETRE ET PRINCIPALES REGLES ET METHODES ADOPTEES AU 30/06/21 Note1 : DESCIPTION DE L'ACTIVITE Le Groupe TIMAR déploie son activité de commissionnaire en transport international multi modal et en logistique au Maroc et via plusieurs filiales en Europe et en Afrique. TIMAR SA est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2007 Note 2 : PRINCIPES COMPTABLES Conformément à la circulaire de l'AMMC n°03-19, les comptes consolidés du Groupe TIMAR sont préparés selon les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adoptées dans l'Union Européenne. Note 3 : PERIMETRE DE CONSOLIDATION Le périmètre de consolidation au 30 Juin 2021 se présente comme suit : Filiales Pays % de contrôle % d'intérêt Méthode de consolidation TIMAR SA (maison mère) Maroc 100,00% 100,00% ----- TIMAR INTERNATIONAL France 100,00% 91,08% Intégration globale TIMAR TANGER MEDITERRANEE Maroc 35,00% 35,00% Mise en équivalence CANET LEVAGE Maroc 100,00% 98,00% Intégration globale TIMAR TUNISIE Tunisie 100,00% 80,00% Intégration globale TIMAR MALI Mali 100,00% 100,00% Intégration globale TIMAR CÖTE D'IVOIRE Côte d'ivoire 75,00% 75,00% Intégration globale TIMAR AO Sénégal 70,00% 70,00% Intégration globale MAGHREB TRANSPORT SERVICES MADRID Espagne 55,00% 49,28% Intégration globale MAGHREB TRANSPORT SERVICES IRUN Espagne 71,42% 71,42% Intégration globale GRUPOLIS TRANSITARIOS Portugal 69,35% 69,35% Intégration globale TIMAR MAURITANIE Mauritanie 83,34% 83,34% Intégration globale TIMAR TUNISIE ON SHORE Tunisie 50,00% 40,00% Intégration globale TIMAR MALI TRANSIT Mali 100,00% 100,00% Intégration globale Note 4 : PRINCIPALES REGLES ET METHODES ADOPTEES Immobilisations corporelles - IAS 16 Les immobilisations corporelles sont évaluées selon la méthode du coût historique. Les méthodes d'amortissement des immobilisations corporelles sont les suivantes : les terrains ne sont pas amortis ;

les bâtiments industriels sont amortis linéairement sur leur durée d'utilité allant jusqu' à 50 ans ;

les bâtiments administratifs sont amortis linéairement sur leur durée d'utilité estimée allant jusqu'à 50 ans ;

les matériels, équipements et installations sont amortis linéairement sur leur durée de vie estimée allant de 3 à 35 ans. Goodwill - IAS 36 Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 les goodwill sont testés au minimum une fois par an pour détecter d'éventuelles pertes de valeur. Immobilisations incorporelles - IAS 38 Conformément aux critères établis par la norme IAS 38 - Immobilisations incorporelles, un actif est enregis- tré au bilan s'il est probable que les avantages économiques futurs liés à cet actif iront au Groupe. Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les logiciels. Ils sont amortis par annuités constantes sur une durée allant de 3 à 7 ans. Impôts différés - IAS 12 Les impôts différés résultant de la neutralisation des différences temporaires introduites par les règles fiscales et les retraitements de consolidation sont calculés société par société. Contrats de location - IFRS 16 Conformément à l'IFRS 16 Tous les contrats de location simple et les contrats de location financement sont comptabilisés dans le bilan, avec constatation d'un actif représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué pendant la durée non résiliable du contrat, en contrepartie d'une dette au titre de l'obligation de paiement des loyers. ATTESTATION Finances News Hebdo du 30 Septembre 2021 Attachments Original document

