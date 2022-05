Timar : Rapport Financier annuel 2021

TABLE

DES MATIÈRES

I. Présentation du Groupe TIMAR 3

II. Commentaires du management 5

III. Faits marquants de l'exercice 6

IV. Analyse des comptes annuels

7

4.1 Analyse des comptes sociaux 7

4.1.1 Analyse des principaux postes du bilan 7

4.1.2 Analyse des principaux agrégats du compte de produits et charges 8

4.2 Analyse des comptes consolidés 9

4.2.1 Périmètre de consolidation 9

4.2.2 Analyse des principaux postes du bilan 10

4.2.3 Analyse des principaux agrégats du compte de résultats 11

V. Perspectives 12

Annexes 13

Annexe 1 : Les comptes sociaux 2021 et le rapport des commissaires aux comptes 15

Annexe 2 : Les comptes consolidés 2021 et le rapport des commissaires aux comptes 57

Annexe 3 : Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 93 réglementées

Annexe 4 : L'état des honoraires versés aux contrôleurs de comptes 101

Annexe 5 : Le rapport de gestion de l'exercice 2021 103

Annexe 6 : Le rapport ESG 2021 110

Annexe 7 : La liste des communiqués de presse publiés au cours de l'exercice 2021 140

I. PRÉSENTATION DU GROUPE TIMAR

Groupe marocain, présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, TIMAR conçoit depuis près de 40 ans des solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises.

Créé en 1980, il réalise en 2021 plus de 540 millions de dirhams de chiffres d'affaires consolidé (environ EUR 50 millions d'Euro)

Son capital social est réparti entre la famille PUECH à 60% et le flottant en bourse à hauteur de 40%.

Il se compose de 13 filiales réparties au Maroc, en France, au Portugal, en Espagne, en Tunisie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

Au Maroc, il est présent à travers son réseau d'agences, de filiales et d'entrepôts (sous douane, hors douane et en zone franche) à Tanger Med, Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, Kénitra et Agadir.

La Présidence Générale de TIMAR SA est assurée par Olivier PUECH et le pilotage par un comité de Direction composé des personnes suivantes :

• Loubna MAKHOUKHI, Secrétaire Générale

• Fatima LOURIKI, Directrice Générale Déléguée Opérationnelle,

• Olivier PEYRET Directeur Général Délégué Supports & Filiales.

Le Management Qualité du Groupe TIMAR certifiés ISO 9001* et ONSSA* est assuré par Mme Zineb DAHHANE

L'objectif principal du Groupe à travers son propre réseau et celui de ses partenaires spécialisés est d'être à l'écoute de ses clients et de les satisfaire par une approche de services sur toute la chaîne logistique mais aussi par une parfaite maîtrise des rouages réglementaires.

Les principales activités du groupe sont :

Le Transport International Routier

Activité historique du groupe, en complément des lignes traditionnelles de groupage depuis et vers l'Europe et la Turquie, le groupe innove et assure des lignes de groupage et complet vers l'Afrique de l'Ouest.

Le Transport international Aérien

Implanté à l'aéroport international de Casablanca Mohamed V, TIMAR en tant qu'agent IATA* propose ses services aériens en « door to door », Airport to airport, aog, dangereux, périssable ou encore sous carnet ATA.

Le Transport International Maritime

Agent FIATA*, à l'import comme à l'export le groupe maîtrise tous les savoir-faire associés au fret maritime, FCL, LCL, RO-RO depuis le monde entier vers le Maroc et vers l'Afrique de l'Ouest.

Le Transit

Transitaire catégorisé par la douane marocaine et avec plus de 20 000 déclarations par an, TIMAR est aguerri à toutes types d'opérations de douane : mise à la consommation, régime économique, zone franches.