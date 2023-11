Timbercreek Financial Corp est un créancier immobilier commercial non bancaire basé au Canada qui offre des solutions de financement structuré à plus court terme aux investisseurs immobiliers commerciaux. La société se concentre sur la fourniture de solutions de financement structuré aux propriétaires et investisseurs immobiliers et agit en tant que gestionnaire d'investissement de classe d'actifs alternatifs. L'objectif d'investissement de la société est de décrocher et de faire croître un portefeuille diversifié d'investissements hypothécaires et autres, générant un rendement ajusté au risque attractif et des paiements de dividendes mensuels aux actionnaires. La société investit dans un portefeuille de prêts hypothécaires personnalisés décrochés par des biens immobiliers commerciaux, tels que des immeubles multirésidentiels, des bureaux et des commerces.

Secteur Services financiers aux entreprises