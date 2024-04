Timberland Bancorp, Inc. est une société holding pour Timberland Bank (la Banque). La Banque est une banque de proximité qui offre une variété de produits d'épargne à ses clients particuliers et professionnels tout en concentrant ses activités de prêt sur les prêts garantis par des biens immobiliers. Ses activités de prêt sont principalement axées sur l'octroi de prêts garantis par des biens immobiliers, y compris des prêts à la construction résidentielle, des prêts résidentiels d'une à quatre familles, des prêts multifamiliaux et des prêts immobiliers commerciaux. La banque octroie également des prêts aux entreprises commerciales et d'autres prêts à la consommation. Elle propose des chèques personnels, des comptes d'épargne, des services financiers Timberland, des comptes d'épargne santé, des services bancaires en ligne, des services de gestion de trésorerie et de dépôt à distance, des transactions ACH, des services marchands et autres. La banque offre aux consommateurs et aux entreprises des comtés de Grays Harbor, Thurston, Pierce, King, Kitsap et Lewis, dans l'État de Washington, une gamme complète de services de prêt et de dépôt par l'intermédiaire de ses 23 succursales.

Secteur Banques