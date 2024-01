Timberline Resources Corporation est une société d'exploration dont la propriété phare d'or et d'argent se trouve dans le district d'Eureka. La propriété d'Eureka comprend les mines Lookout Mountain et Windfall sur une superficie totale d'environ 70 kilomètres carrés. La zone du projet Eureka couvre environ 27 miles carrés et 18 200 acres comprenant des groupes de claims non brevetés et brevetés du Bureau of Land Management (BLM). La société détient également le projet Paiute conjointement avec Nevada Gold Mines, situé près de l'extrémité nord de la tendance Battle Mountain, Eureka. Le projet Paiute couvre environ 1 343 acres sur un total de 65 claims miniers BLM non brevetés. La société contrôle également le projet Seven Troughs dans le nord du Nevada. Le projet Seven Troughs couvre 4 100 acres, soit 64 titres miniers brevetés et 238 titres miniers non brevetés, ainsi que 162 titres miniers non brevetés supplémentaires. Au total, la société contrôle plus de 111 kilomètres carrés de droits miniers au Nevada.

Secteur Or