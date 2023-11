Time Finance plc est un fournisseur de financement alternatif multi-produits. La société est un prêteur pour les besoins en fonds de roulement des entreprises britanniques et agit en tant que courtier pour l'obtention de financements. Elle propose trois produits, à savoir le financement d'actifs, les prêts commerciaux et le financement de factures, avec des propositions de prêt émanant de différents canaux, tels que les courtiers en financement et autres sociétés professionnelles, les vendeurs d'équipement, les fournisseurs et les concessionnaires, et directement des emprunteurs. Le financement d'actifs permet d'investir dans des équipements vitaux ou de refinancer des actifs existants. Ses produits commerciaux comprennent la location-vente, le crédit-bail et les prêts sur actifs. Le financement de factures permet d'améliorer la trésorerie de l'entreprise du client. Il fournit un financement et offre un service optionnel de contrôle du crédit, dans le cadre duquel il gère un processus de recouvrement sur mesure pour le compte du client. Elle propose des prêts professionnels garantis par un collatéral et des prêts garantis à court ou à long terme, avec des remboursements mensuels.

Secteur Services financiers aux entreprises