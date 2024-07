(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Time Out Group PLC - entreprise de médias et d'hôtellerie - Ouverture du nouveau Time Out Market à Barcelone vendredi. "Il s'agit du neuvième marché alimentaire et culturel de la société et du premier à ouvrir en Espagne. Sept autres marchés ont été signés et devraient ouvrir entre 2024 et 2027", ajoute le communiqué. Un marché à Bahreïn devrait ouvrir cette année, avant Osaka, Budapest, Vancouver et Abu Dhabi dans les années suivantes.

----------

US Solar Fund PLC - fonds d'énergie renouvelable axé sur les centrales électriques à l'échelle industrielle en Amérique du Nord - La valeur de l'actif net au 31 mars, fin du premier trimestre, baisse de 0,9 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 255,9 millions d'USD, soit 0,77 USD par action.

----------

Fenikso Ltd - investisseur dans des actifs pétroliers et gaziers nigérians - Reçoit 1,3 million USD en remboursement partiel du prêt de Lekoil & Gas Investments de 51,9 millions USD. Le solde restant est de 40,9 millions USD. Le montant reçu servira à rembourser le prêt de Savanah Energy Investments Ltd, dont le solde s'élève actuellement à 12,9 millions d'USD.

----------

Blencowe Resources PLC - société d'exploration minière développant le projet de graphite Orom-Cross en Ouganda - Conversion de 600 tonnes de matière première in situ en 30 tonnes de concentré de graphite. Qualifie cette opération d'"étape critique dans les essais à l'échelle commerciale". "La conversion de l'échantillon en vrac de 600 tonnes a été entreprise par Jilin New Technology Graphite Co, un leader du marché dans le traitement du graphite, et les résultats confirment à nouveau les qualités attrayantes du graphite d'Orom-Cross", ajoute le communiqué.

----------

Ceps PLC - Société d'investissement basée à Bath, en Angleterre, axée sur le secteur industriel - Reçoit un paiement final de 30 060 GBP lié à l'excédent résultant de la liquidation du régime à prestations définies de la société.

----------

Seeen PLC - Société de médias sociaux et de technologie basée à Londres - Le chiffre d'affaires en 2023 chute de 37% à 2,1 millions USD contre 3,3 millions USD l'année précédente. La perte avant impôts se réduit à 5,3 millions d'USD contre 10,7 millions d'USD. Les dépenses administratives totales sont ramenées à 5,8 millions d'USD, contre 11,2 millions d'USD. Les actions ont été remises en circulation après la publication des résultats.

----------

Argo Blockchain PLC - Mineur de crypto-monnaies basé à Londres - Mines 44 bitcoins ou équivalent en juin, en ligne avec mai, générant 2,9 millions USD de revenus, également stables par rapport à mai.

----------

Valereum PLC - axé sur les marchés numériques à jetons en tant qu'opérateur d'échange et de place de marché - Scelle une levée de fonds de 2 millions de livres sterling auprès du président James Formolli par l'émission de 55,4 millions d'actions à 0,036 livre sterling chacune. "Comme annoncé précédemment, le produit de la levée de fonds sera utilisé pour financer la croissance de Valereum dans ses verticales VLRM Markets, Technology et Capital. En outre, le produit sera utilisé pour étendre l'utilité du jeton GATE dans l'écosystème VLRM et pour éteindre son prêt restant, à la suite de quoi il n'y aura pas de passif de prêt en suspens", ajoute-t-il.

----------

Physiomics PLC - Abingdon, Oxfordshire, modélisation mathématique et science des données pour de nouveaux médicaments - Levée de fonds de 25 000 GBP par l'émission de 4,2 millions d'actions aux actionnaires individuels existants au Royaume-Uni. La levée de fonds s'élève à 406 417 GBP au total.

----------

Science in Sport PLC - Société londonienne de produits de nutrition de performance - lève 8,0 millions de GBP par le biais d'un placement de 47,1 millions d'actions à 17 pence chacune. Les actions placées représentent un peu moins de 26% du capital social. Notes Le président exécutif Daniel Wright achète 613 000 actions au prix de 17 pence chacune, soit 104 210 GBP au total. M. Wright détient désormais 3,5 % des actions de la société.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.