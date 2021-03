Covid-19: Cineworld perd près de 3 milliards de dollars en 2020

Londres (awp/afp) - La chaîne de salles de cinéma Cineworld a annoncé jeudi une perte nette de 2,65 milliards de dollars en 2020, conséquence directe des fermetures aux Etats-Unis et au Royaume-Uni une majeure partie de l'année face à la pandémie.

Le groupe rappelle dans un communiqué avoir réalisé un bénéfice net de 180 millions de dollars en 2019.

Mais la crise sanitaire a réduit à néant son activité et a pesé très lourd sur ses finances, son chiffre d'affaires ayant été divisé par 5 en 2020 tombant à 852 millions de dollars, avec la fermeture de ses 767 salles, en majorité aux Etats-Unis.

Le groupe a été contraint de se serrer la ceinture et a renforcé ses liquidités de 800 millions de dollars, ce qui lui permettra de tenir toute cette année au minimum.

"Je n'avais jamais imaginé que nous verrions un jour la fermeture de l'ensemble de nos cinémas, ni que les restrictions resteraient en place pour si longtemps", souligne Mooky Greidinger, directeur général du groupe.

Mais "Cineworld entame 2021 avec confiance", dit-il.

Le groupe table désormais sur une réouverture des salles le 2 avril aux Etats-Unis et le 17 mai au Royaume-Uni, et prévoit un fort rattrapage de la demande une fois les restrictions levées, comme observé en Chine, au Japon et en Australie.

Cineworld avertit que les prochains mois devraient être marqués par une forte "volatilité" en fonction de l'évolution du virus et de la disponibilité des films, mais que les entrées pourraient retrouver 90% de leur niveau pré-pandémie en fin d'année - et fin 2023 pour retrouver pleinement leur chiffre d'affaires d'avant le virus.

Cineworld a par ailleurs noué un partenariat aux Etats-Unis avec les studios Warner Bros qui lui permettra de proposer leurs films en exclusivité pour 45 jours à partir de l'année prochaine.

afp/ck