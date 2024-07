Timee Inc est une société basée au Japon qui fournit principalement le service d'emploi à temps partiel Timee. Timee est un service de placement rémunéré qui met en relation les "périodes où vous souhaitez travailler" et les "périodes où vous souhaitez que les gens travaillent". Contrairement aux services de recrutement traditionnels, Timee met en relation des clients et des travailleurs sur une base quotidienne. Les travailleurs peuvent commencer à travailler immédiatement, sans CV ni entretien, en sélectionnant simplement le poste qu'ils souhaitent occuper, et ils sont payés immédiatement après avoir terminé leur travail. Les employeurs peuvent automatiquement mettre en relation les travailleurs qui répondent à leurs critères en définissant simplement la durée souhaitée et les compétences qu'ils recherchent.