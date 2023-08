Timken India Limited est engagée dans la fabrication de roulements antifriction, de produits de transmission de puissance mécanique et de services connexes. Les principales activités de la société comprennent la fabrication, la distribution et la vente de roulements antifriction, principalement des roulements à rouleaux coniques, d'autres roulements à rouleaux, des composants, des accessoires et des produits de transmission de puissance mécanique pour une clientèle diversifiée. La société fournit également des services de contrats de maintenance et de remise à neuf. Elle exerce ses activités par le biais de son segment Roulements et produits et services connexes. Elle fournit des produits de roulements techniques tels que des roulements à billes, des roulements cylindriques, des unités internes, des paliers lisses, des roulements de précision, des roulements sphériques, des roulements coniques et des butées. Elle propose diverses marques telles que Timken, Beka, Cone Drive, Diamond, Drives, Groeneveld, Love Joy, Philadelphia Gear et Rollon. Les usines de fabrication de la société sont situées à Jamshedpur dans le Jharkhand et à Bharuch dans le Gujarat et les centres de distribution sont situés dans diverses parties du pays.

Secteur Machines et équipements industriels