TimkenSteel Corporation : Début de mouvement

Données financières USD EUR CA 2022 1 430 M - 1 289 M Résultat net 2022 173 M - 156 M Tréso. nette 2022 169 M - 152 M PER 2022 5,84x Rendement 2022 - Capitalisation 885 M 885 M 798 M VE / CA 2022 0,50x VE / CA 2023 0,27x Nbr Employés 1 850 Flottant 80,7% Prochain événement sur TIMKENSTEEL CORPORATION 31/03/22 NYSE Materials Investor Access Day - 1x1 Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 19,10 $ Objectif de cours Moyen 20,60 $ Ecart / Objectif Moyen 7,85% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michael S. Williams President, Chief Executive Officer & Director Kristopher R. Westbrooks Chief Financial Officer & Executive Vice President Ronald Albert Rice Chairman Diane C. Creel Independent Director Donald T. Misheff Independent Director