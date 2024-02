TimkenSteel Corporation fabrique des aciers alliés, ainsi que des aciers au carbone et des micro-alliages en utilisant la technologie du four à arc électrique (EAF). Le portefeuille de la société comprend des barres de qualité spéciale (SBQ), des tubes mécaniques sans soudure (tubes), des composants manufacturés, tels que des composants en acier de précision, et des billettes. La société gère des programmes de recyclage des matières premières, qui sont utilisés en interne comme système d'alimentation pour ses opérations de fusion et lui permettent de vendre à des tiers les ferrailles non utilisées dans ses opérations. Les produits et solutions de la société sont utilisés dans une gamme d'applications exigeantes dans divers secteurs du marché, notamment l'automobile, le pétrole et le gaz, l'équipement industriel, l'exploitation minière, la construction, le rail, la défense, les poids lourds, l'agriculture et la production d'énergie. Sa production de composants manufacturés a lieu dans deux usines de fabrication en aval : Tryon Peak (Columbus, Caroline du Nord) et St. Clair (Eaton, Ohio).

Secteur Acier