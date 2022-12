Tinexta acquiert 20 pour cent du groupe Defence Tech pour environ 25 millions d'euros

(Alliance News) - Tinexta Spa a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant pour acquérir une participation de 20 % dans Defence Tech Holding Spa Società Benefit par le biais d'un véhicule détenu à 100 %.

Defence Tech, dont le siège social est à Rome, est une société dont les actions sont négociées sur le marché Euronext Growth de Borsa Italiana et est un opérateur italien d'importance stratégique pour la sécurité nationale. Le groupe opère dans trois domaines d'activité principaux, la cybersécurité et la technologie pour l'intelligence, les systèmes de communication et de contrôle et la microélectronique.

"À la suite de la transaction, Tinexta et Defence Tech développeront un plan de synergies industrielles et commerciales qui concernera principalement la possibilité de vente croisée et de vente incitative, à la fois des produits de Defence Tech à vendre aux entreprises clientes de Tinexta Cyber, et des produits de Tinexta Cyber à vendre aux clients gouvernementaux de Defence Tech. Defence Tech est en effet spécialisé dans les services et produits de protection des infrastructures critiques, qui sont complémentaires et synergiques avec l'offre de Tinexta Cyber. En outre, avec cette transaction, le Tinexta Group étend sa présence sur le marché de l'administration publique", explique la société dans une note.

L'accord prévoit l'achat par le véhicule Tinexta de 20% du capital de Defence Tech - soit 5,1 millions d'actions - au prorata des actionnaires de référence, Comunimpresa Srl, GE.DA Europe Srl et Starlife Srl, à 4,9 euros par action, pour une contrepartie totale d'environ 25,0 millions d'euros.

Dans les deux jours ouvrables suivant la clôture, les actionnaires de référence Comunimpresa Srl, GE.DA Europe Srl et Starlife Srl lanceront une opération de construction accélérée de livres inversée pour l'achat au prorata sur le marché de 1,4 million d'actions au prix de 4,9 euros chacune.

L'accord entre les parties prévoit également une option d'achat, exerçable par Tinexta en 2024 sur une partie correspondant aux participations résiduelles de Comunimpresa et GE.DA Europe. Le prix d'appel a été défini comme l'Ebitda ajusté 2023 pour un multiple de 12x, plus le quota pro NFP ajusté.

Mercredi, Tinexta a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent à 21,96 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.