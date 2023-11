Tinexta SpA est une société holding basée en Italie dont l'activité principale est l'industrie des logiciels et des services Internet. Par l'intermédiaire de ses filiales, elle opère dans trois segments : Digital Trust, Cybersécurité et Business Innovation. Digital Trust offre des solutions pour l'identité numérique et la dématérialisation des processus avec des produits et des services tels que : le courrier électronique certifié, l'archivage électronique, la signature numérique, la facturation électronique, et des solutions pour la transmission sûre et simplifiée de documents juridiques et financiers. La cybersécurité aide les clients dans tous les processus liés à la transformation numérique avec des produits liés à l'identité et à la sécurité numériques. En outre, elle fournit des solutions aux organisations qui ont besoin de gérer les cyber-risques, de prévenir et de réduire les dommages résultant des cyber-attaques. Business Innovation fournit des services aux entreprises en soutenant et en fournissant des services de conseil et en facilitant l'accès au financement et aux processus d'internationalisation.

Secteur Services et conseils en informatique