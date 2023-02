Tinexta et 24Ore Business School pour la formation numérique des PME italiennes

(Alliance News) - Tinexta Spa et 24Ore Business School ont annoncé jeudi avoir formé un partenariat stratégique pour structurer une offre de formation dédiée au monde de l'entreprise.

"Ce partenariat porte sur la création de contenus de formation numériques à forte valeur ajoutée sur les principaux thèmes de l'innovation, dans le but de guider et d'accélérer les parcours d'apprentissage intégrés pour soutenir la croissance des entreprises italiennes", expliquent les sociétés dans une note.

" Le partenariat s'appuie sur la forte complémentarité des deux partenaires : 24Ore Business School, excellence sur la scène de la formation et à l'avant-garde en Italie parmi les fournisseurs de contenus de formation non académiques avec un portefeuille de 1 000 entreprises partenaires et plus de 15 000 étudiants en 2022, et Tinexta également à travers l'une de ses filiales, un groupe reconnu comme une référence nationale en matière de services de soutien à l'innovation et à la numérisation des PME italiennes, avec une couverture étendue du territoire et plus de 20 000 clients.

Dans les prochains mois, les modalités pour rendre le partenariat opérationnel seront définies.

24Ore Business School est contrôlée par Palamon Capital Partners, un fonds d'investissement britannique qui a investi avec succès dans la formation en Europe et en Amérique et qui a acquis la propriété de la société auprès de Il Sole 24 Ore Spa.

Jeudi, Tinexta a clôturé à plat à 24,04 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.