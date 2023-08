Tingo Inc, anciennement IWEB, Inc, est une société de développement et de services technologiques. La société fournit des services de codage dans diverses industries et sur divers marchés, principalement en Thaïlande. L'entreprise se concentre sur les technologies de codage d'image, d'audio, de Web et de sécurité. Sa technologie permet aux gouvernements et aux entreprises d'imbriquer ou d'imprimer des identités numériques invisibles sur des supports et des objets. La technologie de codage de la société fournit les moyens d'infuser des informations numériques aux ordinateurs et aux appareils numériques dans diverses formes de contenu média. La société permet aux smartphones, tablettes, scanners industriels et autres interfaces informatiques d'identifier les données du contenu média.

Secteur Internet