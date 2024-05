Tinka Resources Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2024

Tinka Resources Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,184781 million CAD, contre 0,294887 million CAD un an plus tôt.

Pour le semestre, la perte nette était de 0,641292 million CAD contre 0,763942 million CAD il y a un an.