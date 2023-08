Tinkerine Studios Ltd. est une entreprise canadienne de technologie logicielle et matérielle et de conception industrielle tridimensionnelle (3D). L'activité principale de la société est la conception et la distribution d'imprimantes 3D, de logiciels et de contenu éducatif en ligne connexe. La société exerce ses activités par le biais du secteur de la vente d'imprimantes 3D et de la prestation de services connexes. Ses produits comprennent l'imprimante 3D DittoPro, le filament PLA Premium et la suite Tinkerine. Ses autres produits comprennent Tinkerine Cloud et les accessoires d'impression 3D. Elle fournit un contenu éducatif en ligne sur la conception, l'impression et les logiciels. Ses cours de conception comprennent l'ingénierie inverse. Ses cours d'impression comprennent l'impression 3D + les méthodes de fabrication traditionnelles, TinkChat : Applications de l'impression 3D dans tous les secteurs, TinkMakes : Learning by Tinkering, et What is 3D Printing : Une introduction à la fabrication additive. Ses cours de logiciels comprennent Intro to Onshape et Let's Learn : Tinkercad. Elle a également développé Electrum Cloud Internet of Energy (IoE) Platform V2.0.

Secteur Equipements et pièces électroniques