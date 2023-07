Tinna rubber and Infrastructure Limited est une société basée en Inde. La société est principalement engagée dans le recyclage des pneus usagés et des pneus en fin de vie (ELT) et dans la fabrication de produits à valeur ajoutée dérivés des pneus usagés et des ELT. La société est également engagée dans la fabrication de miettes de caoutchouc, de modérateurs de miettes de caoutchouc (CRM), de bitume modéré par des miettes de caoutchouc (CRMB), de bitume modéré par des polymères (PMB), d'émulsions de bitume, de caoutchouc récupéré/composé de miettes de caoutchouc ultrane et de grenailles de fil de fer coupées, etc. Ses produits comprennent des pneus à haute structure ultrafine, du caoutchouc de récupération à haute résistance à la traction, des grenailles d'acier à haute teneur en carbone, des déchets d'acier à haute teneur en carbone, de l'asphalte caoutchouté (CRMB), du bitume modifié par des polymères (PMB) et de l'émulsion de bitume. Sa solution de bout en bout en matière d'approvisionnement, de traitement et de fabrication de produits à valeur ajoutée dérivés de pneus usagés. La société a également introduit de nouvelles technologies et deux qualités spécialisées d'émulsion telles que le microrevêtement, l'émulsion de qualité recyclage et l'émulsion d'enrobé à froid respectueuse de l'environnement pour les routes rurales.

Secteur Pneumatiques