Les actions en forte baisse après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en baisse vendredi, les investisseurs digérant une semaine de données centrées sur les Etats-Unis et leurs implications pour l'avenir des taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 131,63 points, soit 1,7%, à 7 748,35, terminant la semaine en baisse de 2,5%. Il s'agit de la quatrième baisse quotidienne consécutive de l'indice des valeurs vedettes.

Le FTSE 250 a terminé en baisse de 335,44 points, soit 1,7%, à 19 357,46, clôturant la semaine sur une baisse de 2,9%. L'AIM All-Share a clôturé en baisse de 1,4 %, soit 12,23 points, à 837,44 points, terminant en baisse de 3,3 % sur les cinq derniers jours.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 1,9 % à 774,30, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 1,8 % à 16 977,20, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 1,0 % à 13 801,00.

La livre était cotée à 1,2058 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en hausse par rapport à 1,1926 USD à la clôture de jeudi.

La livre a franchi la barre des 1,20 USD vendredi, soutenue par de nouvelles données de l'Office des statistiques nationales qui ont montré que l'économie britannique a connu une croissance légèrement plus rapide que prévu au début de l'année 2023.

Le produit intérieur brut a augmenté de 0,3% en janvier, selon une estimation de l'ONS, après avoir diminué de 0,5% en décembre. Le consensus du marché cité par FXStreet n'attendait qu'une hausse de 0,1 % du PIB.

"Une récession est passée du statut d'inévitable à celui de possiblement évitable et la livre en récolte les fruits, s'échangeant près de 1,20 contre le dollar et augmentant de près d'un demi pour cent sur la journée", a déclaré Craig Erlam, analyste principal de marché chez Oanda.

La semaine a toutefois été dominée par les nouvelles en provenance des États-Unis.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 311 000 en février, soit moins que les 504 000 enregistrés en janvier. Le chiffre du mois précédent a été révisé à la baisse (517 000).

Le chiffre de février était supérieur au consensus du marché, selon FXStreet, de 205 000.

Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, jeudi, ont également suggéré que le marché du travail américain restait tendu.

Au cours de la semaine se terminant le 4 mars, le chiffre avancé pour les demandes initiales corrigées des variations saisonnières était de 211 000, selon les chiffres du Département du travail. Ce chiffre est en hausse de 21 000 par rapport au niveau non révisé de 190 000 de la semaine précédente.

Ces données ont provoqué un clivage dans les prévisions de taux d'intérêt pour les États-Unis.

Selon l'outil CME Fed Watch, à la suite des données sur l'emploi aux États-Unis, les marchés estiment qu'il y a autant de chances qu'il y ait une nouvelle hausse de 25 points de base ou une hausse plus importante de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en mars.

James Knightley, économiste international en chef chez ING, a déclaré qu'il s'agirait d'une "décision serrée", bien qu'il ait ajouté que le solide rapport sur l'emploi pourrait encourager les faucons du Comité fédéral de l'open market.

Mardi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que le marché du travail américain restait "extrêmement tendu", tout en avertissant que les taux d'intérêt américains atteindraient probablement un niveau plus élevé que prévu.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec le DJIA en hausse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,1 %, et le Nasdaq Composite en légère hausse.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 1,6 % et le DAX 40 à Francfort en baisse de 1,5 %.

L'euro s'établissait à 1,0664 dollar à la clôture des actions européennes vendredi, contre 1,0580 dollar jeudi à la même heure. Face au yen, le dollar s'échangeait à 135,07 yens, en baisse par rapport à 136,29 yens jeudi soir.

Dans le FTSE 100, les valeurs bancaires londoniennes ont subi des pertes considérables.

HSBC a perdu 5,0 %, Standard Chartered 4,5 %, Barclays 4,1 % et Lloyds 3,5 %.

Les quatre plus grandes banques américaines ont vu leurs cours boursiers perdre un montant cumulé de 52 milliards de dollars jeudi, alors que le secteur financier digérait les problèmes de SVB Financial, un important créancier axé sur la Silicon Valley.

Les actions de SVB Financial se sont effondrées de 60 % jeudi et ont continué à chuter après les heures de cotation, à la suite de l'annonce, la veille au soir, de la perte de 1,8 milliard d'USD lors de la vente de titres destinés à lever des fonds.

Cette baisse massive s'est répercutée sur le secteur financier, la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, terminant la journée en baisse de 5,4 %. Bank of America et Wells Fargo ont toutes deux chuté de 6,2 %, tandis que Citigroup a perdu 4,1 %.

Sur l'AIM, Aferian a plongé de 45 %, après avoir annoncé que son chiffre d'affaires annuel devrait être nettement inférieur aux prévisions.

La société de solutions de streaming vidéo interentreprises basée à Cambridge a déclaré que son activité Amino a connu une baisse de revenus au second semestre 2022, car les clients ont retardé leurs commandes afin d'épuiser leurs stocks existants.

Aferian a déclaré que cela était dû à la "situation macroéconomique plus large".

"Cette tendance s'est poursuivie plus longtemps que prévu et les ventes d'appareils au premier semestre ont été matériellement inférieures aux prévisions", a indiqué la société.

La division Amino de la société relie la télévision payante aux services de streaming.

Aferian a ajouté qu'Amino a été confrontée à des conditions commerciales difficiles au cours de l'exercice 2023 jusqu'à présent, et que malgré son solide pipeline de ventes pour le second semestre de l'année, une reprise n'est pas attendue avant la fin de l'exercice financier.

Les actions de Versarien ont chuté de 33 %.

La société de matériaux d'ingénierie basée à Cheltenham, en Angleterre, a annoncé la démission de son directeur général, Neill Ricketts.

Versarien a déclaré qu'elle étudiait actuellement la "structure de gestion appropriée à long terme" et qu'elle ferait le point sur la situation en temps voulu.

Le mois dernier, la société a déclaré que les conditions macroéconomiques actuelles avaient retardé la commercialisation qu'elle escomptait, et a laissé entendre qu'une levée de fonds pourrait s'avérer nécessaire.

Tintra a fait un bond de 21 % après avoir annoncé qu'elle avait conclu un nouvel accord de souscription pour un montant de 2 millions USD.

La société basée à Windsor, dans le Berkshire, qui construit des systèmes technologiques pour les banques et les infrastructures, a déclaré que la souscription serait effectuée par l'intermédiaire d'une nouvelle société à finalité spécifique créée par un investisseur basé dans le Golfe.

La souscription porte sur 141 483 nouvelles actions, au prix de 1178,00 pence par action.

Le PDG, Richard Shearer, a déclaré : "Nous continuons à progresser dans le cycle de financement, à la fois avec des conversations qui ont été en cours depuis un certain temps et avec de nouvelles conversations qui commencent. Nous avons stratégiquement élargi l'empreinte géographique de nos discussions de financement en fonction des réalités macroéconomiques et de l'avancement de l'application IFE de Porto Rico".

Le pétrole Brent était coté à 83,02 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en légère baisse par rapport aux 83,15 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 1 859,42 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en hausse par rapport à 1 827,92 USD à la clôture de jeudi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de lundi, il y a des résultats annuels de Phoenix Group, Direct Line Insurance et HgCapital Trust.

Lundi est une journée calme sur le calendrier économique. A 1805 GMT, Swati Dhingra, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, s'exprimera.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.