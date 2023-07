Tintra PLC est une société de technologie financière (fintech) basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'intelligence artificielle qui optimise les processus de paiement et la conformité, notamment entre les marchés émergents et développés. Utilisant une technologie d'intelligence artificielle (IA) de bout en bout qui atténue l'intervention humaine dans la connaissance du client (KYC)/le blanchiment d'argent (AML), la société comprend également Prize Provision Services et St Daniel House. Prize Provision Services est un gestionnaire de loterie externe qui aide les organismes à but non lucratif à collecter des fonds à partir de loteries et de produits associés par le biais de la réconciliation et de la gestion financières, de la gestion des tirages, de la communication avec les joueurs et de la fourniture de prix. St Daniel House propose des solutions financières pour les entreprises, notamment des services marchands, des programmes de cartes en marque blanche, des programmes de paiement alternatifs, des paiements par carte, des comptes et des numéros de comptes bancaires internationaux (IBAN), la gestion des salaires, le change (FX) et les cartes prépayées.