Tintra engage l'ancien chef des opérations de la division HSBC comme COO

(Alliance News) - Tintra PLC a déclaré mercredi avoir nommé un nouveau directeur de l'exploitation, en engageant un ancien directeur de l'exploitation de la division HSBC et le premier directeur de l'exploitation de Starling Bank.

Tintra est une société basée à Londres qui fournit une infrastructure bancaire via des outils d'intelligence artificielle et de traitement du langage naturel.

Elle a déclaré avoir embauché Paul James en tant que COO, responsable du déploiement opérationnel de la stratégie, bien qu'il ne s'agisse pas d'un poste au conseil d'administration.

M. James a 25 ans d'expérience dans les services financiers et les secteurs bancaires, y compris des périodes chez HSBC en tant que COO de division et en tant que COO initial de Starling Bank.

James a mené de "nombreuses" révisions stratégiques pour s'assurer que la division Europe, Moyen-Orient et Afrique de HSBC fonctionnait de manière cohérente à travers toutes les lignes de produits, ainsi que le recrutement pour le déploiement des services Starling et les processus pour soutenir l'accueil d'un grand nombre de nouveaux employés dans un environnement de démarrage, a déclaré Tintra.

"Ayant travaillé dans les services financiers pendant un quart de siècle, je suis parfaitement conscient de la nécessité de l'offre de produits et de la solution que Tintra est en train de construire", a déclaré James.

"Ayant passé un certain nombre d'années à établir des liens commerciaux en Afrique, je suis impatient de mettre à profit mes compétences et mes relations pour permettre à Tintra de réaliser quelque chose qui, si cela est fait correctement, changera véritablement la façon dont le monde émergent effectue ses opérations bancaires."

Richard Shearer, directeur général de Tintra, a ajouté : "Notre croissance stratégique au cours des six derniers mois a été une chose vraiment magique à laquelle il faut participer. Nos conversations avec les régulateurs et les gouvernements s'étendent de l'Afrique australe à l'Amérique du Sud et de Singapour à l'Azerbaïdjan, où j'ai eu l'honneur la semaine dernière d'être accueilli à une réunion avec de hauts responsables de leur banque centrale.

"L'ajout de Paul à l'équipe de niveau C apporte un ensemble de compétences et une expérience qui combinent ces vastes géographies alors que nous commençons à exécuter le développement du côté gouvernemental et commercial au moment où la pile technologique commence à mûrir."

Les actions de Tintra se sont échangées à 210,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.